Manželstvo Nicole Kidman je v troskách, začalo sa šepkať o rozvode. Herečka skončila s hlavou v smútku

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Po 19 rokoch šli od seba.

Ani celebrity nie sú odolné proti zlomenému srdcu. Dôkazom sú Shakira, Angelina Jolie, či J.Lo, krásne ženy, ktoré ostali po rokoch na ocot, keď sa ich muž rozhodol od nich odísť, či si dokonca nájsť poza chrbát novú partnerku. Teraz sa k nim pridala aj hviezda filmu Babygirl.

Herečka a country spevák Keith Urban sa zoznámili v roku 2005, pričom hneď medzi nimi preskočila iskra, čo potvrdila aj svadba, ktorá nasledovala len rok po tom, píše portál People. Nasledovalo 19 rokov manželstva, počas ktorého privítali na svete dve dcéry Sunday Rose a Faith Margaret. Tie majú dnes 14 a 17 rokov. Zdalo sa tak, že ide o stabilný pár Hollywoodu, no ich rozprávke je koniec.

So správou o rozchode páru prišiel ako prvý portál TMZ. Viacero zdrojov prezradilo, že pár žije oddelene „od začiatku leta“. Len pred pár mesiacmi sa pritom objavili spolu na odovzdávaní country hudobných cien a nezdalo sa, že by v ich vzťahu panovala kríza.

Foto: SITA (AP Photo/LM Otero)

Ona sa rozísť nechcela

Zdroj portálu prezradili, že Nicole je tá, kto sa stará o ich dve deti a „drží rodinu pohromade v tomto ťažkom období, odkedy Keith odišiel“. Čo sa týka dôvodu rozchodu, zdroje tvrdia, že to bolo jednostranné, a že Nicole sa rozísť nechcela. Jeden zdroj uviedol: „Keith si kúpil vlastný dom v Nashville a odsťahoval sa z ich rodinného domu.“

Zatiaľ nie je známe, či tento rozchod bude znamenať aj rozvod, no jedno je jasné, herečka skončila s hlavou smútku, ale drží sa, keďže Keith neopustil len ju, ale tiež ich spoločné deti.

