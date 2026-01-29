Manželka Attilu Végha prehovorila o náročnej dovolenke: Takéto peklo ešte nezažili

Namiesto oddychu pri mori ich čakala séria nečakaných komplikácií, ktoré preverili trpezlivosť celej rodiny. Dovolenka známeho MMA zápasníka sa zmenila na náročnú skúšku fyzických aj psychických síl.
Nepríjemný začiatok dovolenky zažil MMA zápasník Attila Végh spolu s manželkou Natáliou a ich deťmi. To, čo malo byť pokojnou cestou do exotiky, sa rýchlo zmenilo na zdĺhavý presun plný zmien, čakania a stresu, ktorý odštartoval už na letisku. Rodina sa musela vyrovnať s viacerými presunutými letmi, dlhými prestupmi a nečakanými okolnosťami, ktoré výrazne ovplyvnili celý priebeh ich cesty, ako si všimol magazín Koktejl.
Chaos hneď na letisku
Natália Véghová dala fanúšikom na Instagrame nahliadnuť do nepríjemných momentov hneď v úvode ich cesty. Už na letisku ich totiž zaskočili okolnosti, ktoré nemali vo svojich rukách a ktoré výrazne narušili pôvodné plány. „Hneď na úplnom začiatku cesty sa nám stala jedna veľmi nepríjemná záležitosť. Mali sme letieť o 10.40. Lietadlo na letisko ani nepriletelo, pretože muselo niekde núdzovo pristáť, čo sa stalo viacerým letom kvôli počasiu. Takže nám presunuli let na 23.15. Toto bude naša najdlhšia cesta v našich životoch,“ vysvetlila.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Neskôr pridala fotografiu svojich detí pri veľkých cestovných kufroch, ktorú doplnila poznámkou vystihujúcou únavu a bezmocnosť po dlhom čakaní. „13-hodinová čakačka s deťmi je dosť zlá… A potom ďalšie lety aj prestupmi dokopy 15 hodín. Juch. Keď dorazíme do cieľovej destinácie v zdraví (aj tom psychickom), tak sa ozvem,“ napísala nahnevane a dodala, že to ani zďaleka nebol koniec. „Tu sme ešte netušili, čo budeme musieť absolvovať…“ napísala.
Nahlásiť chybu v článku