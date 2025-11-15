Manželia s deťmi predali dom a odsťahovali sa do raja: V tejto krajine majú polovičné náklady, žijú si kráľovsky

Strach z neznámeho je prirodzený. Nejeden človek preto ostáva na jednom mieste. Táto rodinka sa však rozhodla predať dom, zbaliť kufre a začať nový život. Lepšie rozhodnutie vraj ani urobiť nemohla.
Minú takmer o polovicu menej ako doma
Ako informuje Mail Online, rodinka mala vybudované zázemie a svoj domov v Británii, no rozhodla sa dom predať a vyraziť do sveta. Danielle a Mike Booth snívali o cestovaní so svojimi dvoma deťmi, 14-ročnou Emmy a 10-ročnou Eli, po tom, ako v roku 2019 absolvovali cestu po Francúzsku.
Manželia tvrdo pracovali, aby na dobrodružstvo našetrili čo najviac peňazí. Mike v roku 2020 postavil pre svoju rodinu dom so 4 spálňami. V apríli tohto roka ale nehnuteľnosť rodina predala a o niekoľko mesiacov neskôr sa presťahovala do thajského Bangkoku. V Británii na bežný život potrebovali mesačne aspoň 4 500 libier (vyše 5 000 eur). V Thajsku im však vystačí zhruba 500 libier na týždeň, teda 2 000 na mesiac (menej ako 2 300 eur). To je obrovský rozdiel.
Navyše, Mike má v Británii aj naďalej podnikanie, ktoré mu čo-to vynáša. Podľa Danielle si teraz nažívajú vskutku kráľovsky. Dodáva ale, že pochopiteľne nie je ľahké opustiť svoj komfort. Thajsko je ale podľa Danielle najmä v porovnaní s Britániou neuveriteľne lacné a jednoznačne stojí za to podniknúť odvážny krok.
Lepšia bezpečnosť a spokojnejší ľudia
V Británii museli obaja nonstop pracovať, aby rodinu uživili, teraz je to ale iné. Ďalším faktorom, ktorý rodina brala do úvahy, bola aj narastajúca kriminalita, ale aj školstvo, s ktorým nebola práve najspokojnejšia. Navyše, deti nemusia len sedieť v lavici, vzdelávať sa môžu aj na cestách. Okrem toho, že nasávajú miestnu kultúru, učí ich online súkromný tútor.
Dodáva, že v Thajsku sa cítia oveľa bezpečnejšie a ľudia sú tu priateľskí. Všetci tu pôsobia spokojnejšie a šťastnejšie a nemajú problém cudzincom podať pomocnú ruku. Počas najbližšieho roka chcú preskúmať ďalšie krajiny, vrátane Kambodže a Vietnamu. Po roku sa plánujú rozhodnúť, kde sa chcú usadiť.
