Baľte kufre, je to raj na zemi: Dokonalé počasie si tu užijete aj v zime, toto je najslnečnejšia pláž Európy

Z každej strany už na ľudí vyskakujú vianočné reklamy, vonku sa ochladilo a niektorí už uvažujú aj nad nakupovaním vianočných darčekov. Iní ale snívajú o teple, o lete a o pláži. Ak medzi nich patríte aj vy, máme pre vás dobrú správu. Na najslnečnejšej pláži Európy si luxusný deň môžete užiť, aj keď máte doma za oknami sychravo.
Ľudia to tu milujú
Ako informuje Mail Online, na južnom cípe ostrova Gran Canaria sa nachádza pláž so zlatistým pieskom, známa priezračnou modrou vodou a tým, že si tu slnečné lúče užijete celoročne. Španielske letovisko Maspalomas sa pýši priemernými dennými teplotami 22 °C a viac ako 10 hodinami slnečného svitu denne.
Niet sa čo diviť, že si pláž Playa de Maspalomas vyslúžila prezývku Miami Európy. Samozrejme, nechýbajú ani reštaurácie či kaviarne, kde si môžete dať niečo dobré pod zub a k tomu drink. Toto miesto často láka aj milovníkov vodných športov. Počas letnej sezóny si tu za pár eur môžete vypožičať ležadlo či slnečník.
Na Trip Advisore sa teší hodnoteniu 4,4 hviezdičky z 5, pričom recenziu zanechalo takmer 8 800 ľudí. Píšu, že je to krásne a čisté miesto, kde si môžete užiť dokonalý relax. Niektorým ale prekáža hluk a množstvo predávajúcich, ktorí sa dovolenkárom snažia nanútiť osušky, masáže či iné tovary a služby.
Na svoje si tu príde každý
Jednou z najväčších atrakcií je 68 metrov vysoký maják na okraji pláže. Postavený bol v roku 1861 a kedysi bol dôležitým orientačným bodom pre lode plaviace sa medzi Európou, Afrikou a Amerikou. Označuje začiatok dlhého bulváru El Faro, ktorý je plný koktailových barov, značkových obchodov a reštaurácií.
Nájdete tu aj veľký vodný park a nechýba ani golfové ihrisko. Svoje čaro má jednoznačne aj prechádzka po magických piesočných dunách. Z viedenského letiska ste na ostrove za 5 hodín, pričom letenky kúpite už od 103 eur.
