Manikúra, ktorá vás môže stáť zdravie: Dermatologička radí, čo si v salóne všímať, aby ste sa vyhli infekcii

Návšteva nechtového salónu má byť chvíľou oddychu a starostlivosti o seba, no nesprávna voľba môže namiesto upravených nechtov priniesť zdravotné komplikácie. Odborníci preto upozorňujú, že pri rozhodovaní by mala mať prednosť hygiena a bezpečnosť pred cenou či módnymi trendmi.
Ako uvádza magazín New York Post, prieskum uskutočnený v americkom štáte New Jersey ukázal, že až 52 percent návštevníkov nechtových salónov zaznamenalo kožné alebo plesňové príznaky. Ide o problém, ktorému sa dá vo veľkej miere predísť, ak sa dodržiavajú základné preventívne opatrenia zo strany salónov aj klientov.
Na najčastejšie riziká upozorňuje dermatologička Dr. Amanda Zubek, riaditeľka dermatologickej ambulancie Yale Medicine v Middlebury, ktorá sa špecializuje na ochorenia nechtov. Podľa nej existujú jasné varovné signály, ktoré by klienti nemali prehliadať.
Ak dojem zo salónu naruší silný chemický zápach
„Salón by mal vyzerať a voňať čisto. Ak je tam silný chemický zápach, môže to naznačovať problém s ventiláciou,“ povedala Zubek. Výrazný pach chemikálií často súvisí s nedostatočným vetraním priestoru. Látky ako acetón, používaný na odstraňovanie laku, gélu či akrylu, alebo toluén, ktorý sa pridáva do niektorých lakov pre hladký výsledok, patria medzi prchavé organické zlúčeniny.
V uzavretých priestoroch sa môžu hromadiť a spôsobovať podráždenie dýchacích ciest, bolesti hlavy či závraty, zároveň však vytvárajú prostredie vhodné pre množenie baktérií a plesní.
