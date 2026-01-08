Váži 54 kíl a vyzerá lepšie ako v dvadsiatke: Simona Leskovská prezradila recept na štíhle nohy a úzky pás

Udržiavať sa v skvelej forme si vyžaduje nielen pevnú vôľu, ale predovšetkým nájdenie rovnováhy medzi zdravou stravou a radosťou z pohybu. Známa Slovenka dokazuje, že s pribúdajúcim vekom sa človek môže cítiť lepšie a silnejšie, než kedykoľvek predtým, ak staví na disciplínu a správne návyky.
Pre magazín Eva tieto tajomstvá svojej rutiny odhalila športová redaktorka a súčasná partnerka slovenského futbalistu Simona Leskovská. Tá je na sociálnych sieťach mimoriadne aktívna a tisícky sledovateľov pravidelne inšpiruje zábermi zo svojho súkromia, cestovania či pracovného kolotoča. Okrem televíznych obrazoviek zažiarila aj v tanečnej šou Let’s Dance a jej meno sa často skloňuje v súvislosti s futbalistom Stanislavom Lobotkom. Simona však neťaží len z genetiky, pretože za jej dychberúcou postavou stojí najmä roky budovaný vzťah k športu a premyslený prístup k stravovaniu.
Kúzlo prerušovaného pôstu
V súčasnosti Simona váži stabilných 54 kilogramov, no nie je za tým žiadna drastická diéta, ako by ste si možno mohli myslieť, ale dlhodobo udržateľný systém. Už dva roky nedá dopustiť na metódu, ktorá si získala popularitu po celom svete. Nejde o hladovanie, ale o správne načasovanie konzumácie jedál, ktoré telu poskytuje dostatok času na regeneráciu a trávenie.
„Už približne 2 roky dodržiavam fasting – prerušovaný pôst 16 – 8. Moje prvé jedlo dňa začína približne medzi 12.00 až 13.00 h. A naučila som sa jesť malé porcie a mám veľmi veľa pohybu. Ja som naozaj ten typ človeka, že šport ma dobíja, v podstate športujem celý život, hrávala som aktívne volejbal a odvtedy ma šport sprevádza celý život,“ vysvetľuje Simona.
