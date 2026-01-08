Váži 54 kíl a vyzerá lepšie ako v dvadsiatke: Simona Leskovská prezradila recept na štíhle nohy a úzky pás

Foto: Instagram (simileskovska)

Frederika Lyžičiar
Na svoju postavu je právom pyšná.

Udržiavať sa v skvelej forme si vyžaduje nielen pevnú vôľu, ale predovšetkým nájdenie rovnováhy medzi zdravou stravou a radosťou z pohybu. Známa Slovenka dokazuje, že s pribúdajúcim vekom sa človek môže cítiť lepšie a silnejšie, než kedykoľvek predtým, ak staví na disciplínu a správne návyky.

Pre magazín Eva tieto tajomstvá svojej rutiny odhalila športová redaktorka a súčasná partnerka slovenského futbalistu Simona Leskovská. Tá je na sociálnych sieťach mimoriadne aktívna a tisícky sledovateľov pravidelne inšpiruje zábermi zo svojho súkromia, cestovania či pracovného kolotoča. Okrem televíznych obrazoviek zažiarila aj v tanečnej šou Let’s Dance a jej meno sa často skloňuje v súvislosti s futbalistom Stanislavom Lobotkom. Simona však neťaží len z genetiky, pretože za jej dychberúcou postavou stojí najmä roky budovaný vzťah k športu a premyslený prístup k stravovaniu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Simi (@simileskovska)

Kúzlo prerušovaného pôstu

V súčasnosti Simona váži stabilných 54 kilogramov, no nie je za tým žiadna drastická diéta, ako by ste si možno mohli myslieť, ale dlhodobo udržateľný systém. Už dva roky nedá dopustiť na metódu, ktorá si získala popularitu po celom svete. Nejde o hladovanie, ale o správne načasovanie konzumácie jedál, ktoré telu poskytuje dostatok času na regeneráciu a trávenie.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Simi (@simileskovska)


„Už približne 2 roky dodržiavam fasting – prerušovaný pôst 16 – 8. Moje prvé jedlo dňa začína približne medzi 12.00 až 13.00 h. A naučila som sa jesť malé porcie a mám veľmi veľa pohybu. Ja som naozaj ten typ človeka, že šport ma dobíja, v podstate športujem celý život, hrávala som aktívne volejbal a odvtedy ma šport sprevádza celý život,“ vysvetľuje Simona.

Tanec a reformer pilates ako cesta k štíhlym nohám

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac