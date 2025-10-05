Máme dôkazy, no nemôžeme ich ukázať: Šalitroš hovorí o pláne povaliť vládu, Matovič o „mafiánskej DNA“ Fica a Pellegriniho

Radomír Šalitroš tvrdí, že plán povaliť vládu je pravdivý a sú na to dôkazy. S informáciou prišiel minister investícií Samuel Migaľ. Ten sa vyjadril, že prezident Peter Pellegrini plánuje povaliť vládu a nahradiť ju úradníckou vládou a že ho chcú „upratať“ z rezortu investícií.
Šalitroš v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo povedal, že tieto informácie majú podložené veľmi dobrými zdrojmi, ale nechcú ich odhaliť, aby neohrozili ľudí v strane Hlas-SD. „Každý asi vie, aké nástroje používali na naše zastrašovanie, a to im neprajem,“ povedal Šalitroš, podľa ktorého je zodpovedné byť kritický a popisovať situáciu, keď o nej vedia.
Do Hlasu ich verboval priamo Pellegrini
Ako pripomenul, on aj Migaľ boli do strany Hlas-SD verbovaní priamo Pellegrinim. „Aj v rámci strany Hlas-SD je určité progresívne prostredie, tým, že sme boli v takom blízkom kruhu v rámci Pellegriniho ľudí, tak máme určité informácie, ktoré nasvedčujú tomu, čo Migaľ povedal,“ dodal Šalitroš s tým, že záver sa verejnosť dozvie možno aj na tlačovej besede Igora Matoviča (Hnutie Slovensko).
Matovič totiž na 17. októbra avizoval veľký oznam. „Ak sa nedozvieme, možno to bude tá istá situácia, ako keď som povedal, že Drucker má nahradiť Šutaja Eštoka, za čím si stojím. Ale keď sme to dali do médií, tak to zámerne neurobili, aby sa nepotvrdili moje slová,“ doplnil Šalitroš s tým, že možno to tak bude aj v tomto prípade.
Matovič hovorí o konšpirácii
Matovič mu v diskusnej relácii oponoval s tým, že príbeh o povalení vlády prezidentom je konšpirácia. Šalitroš sa podľa neho necháva zneužívať na to, aby obhajoval Migaľove konšpirácie. „Fico a Pellegrini sú siamské dvojčatá odchované na jednej mafiánskej DNA. Tí ľudia sa navzájom potrebujú a nezradia sa v takejto kritickej veci,“ vyhlásil Matovič.
Migaľ s krytím Šalitroša podľa jeho slov chystá zlodejinu za 85 miliónov eur. „Ide o toto. Migaľ chce, aby mu potichučky prešiel biznis pre kamarátov, a preto si vymyslel niečo na Pellegriniho,“ uzavrel Matovič.
