Málokto vie, ktoré miesto na svete je najbližšie k hviezdam. Mount Everest to nie je

Mohlo by sa dať, že vrchol Mount Everestu je tým najvyššie položeným miestom na Zemi. Hoci je nesporne najvyššou horou, miesto najbližšie k hviezdam a najďalej od zemského jadra nájdete v Ekvádore.
O tomto mieste ste možno nikdy nepočuli
Ako informuje web IFL Science, hora, kde sa ocitnete najbližšie k hviezdam, sa nazýva Chimborazo. Ak vám to nič nehovorí, možno nie ste jediní. Je to neaktívna sopka v Andách, ktorá sa týči 6 268 metrov nad morom. V porovnaní s tými najvyššími horami skutočne nie je až taká vysoká.
Chimborazo v skutočnosti nie je ani len najvyššou horou v tejto horskej časti Južnej Ameriky. Je to až 37. najvyššia hora v Andách. Ako je to teda možné? Chimborazo je k hviezdam a k Slnku technicky najbližšie preto, lebo Zem nie je dokonale guľatá. Je to sploštený sféroid, tvarom pripomína mierne stlačenú guľu. Keďže sa Zem otáča, odstredivá sila spôsobuje jej „vyklenutie“ v strede, čím je planéta v oblasti rovníka širšia ako na póloch.
Everest je v nevýhode
Everest je v tomto prípade v nevýhode, pretože je relatívne ďaleko od rovníka. Naopak, Chimborazo leží takmer priamo na rovníku, veľmi blízko časti, kde je planéta najširšia. To znamená, že vrchol tejto hory je tým najvzdialenejším bodom od stredu planéty.
Ešte v 19. storočí si mnohí mysleli, že Chimborazo je najvyššou horou na Zemi. Jedným z nich bol uznávaný nemecký prírodovedec Alexander von Humboldt, ktorý sa na začiatku 19. storočia pokúsil horu zdolať. Dobrodružstvo však skončilo neúspechom, keď Humboldta a jeho skupinu premohla nevoľnosť, krvácali z nosa a pociťovali ďalšie príznaky výškovej choroby.
Hoci to nie je také, ako dostať sa na vrchol Everestu, vyjsť na Chimborazo nie je prechádzka ružovou záhradou. Možno to však stojí za to, ak potom človek môže povedať, že sa ocitol na vrchole sveta.
