Malo 29 000 kalórií, nasýtilo by vás aj na 16 dní: Väzeň si objednal najväčšie posledné jedlo, takto vyzerá celý zoznam

Objednávka jedného väzňa z Mississippi sa zapísala do dejín ako najväčšia vôbec — pozostávala z jedál s astronomickou hodnotou 29-tisíc kalórií. Keď sme zoznam zaslali umelej inteligencii ChatGPT, vyhodnotila porciu ako dostatočnú na nasýtenie šiestich až trinástich ľudí — „v závislosti od apetítu a okolností“ — a to na celý jeden deň. Na otázku, koľkým ľuďom by podobné množstvo stačilo ako večera v reštaurácii, ChatGPT odhadol, že by nasýtilo 19 až 25 ľudí.

Gary Carl Simmons Jr. strávil pred popravou 15 rokov v cele smrti v štátnej väznici v Mississippi. V roku 1996 sa podieľal na brutálnej vražde 21-ročného Jeffreya Wolfa, ktorý od neho a jeho komplica Timothyho Milana vymáhal dlh za drogy. Pri hádke Milano Wolfa zastrelil. Simmons podľa súdu následne zviazal jeho priateľku, uväznil ju v komode, znásilnil a vyhrážal sa jej zabitím. Žene sa však podarilo utiecť a vyšetrovanie neskôr odhalilo, že Wolfovo telo bolo rozštvrtené a vhodené do vody plnej aligátorov.

Posledné jedlo s energetickou hodnotou 29-tisíc kalórií

Milano si odpykáva doživotný trest a Simmons bol v roku 1997 odsúdený na smrť — popravený však bol až v roku 2012 vo veku 49 rokov.

Celý tento prípad sprevádza údajne najväčšia objednávka z cely smrti vôbec. Zatiaľ čo väčšina väzňov si pri poslednom jedle vyberá tri obľúbené položky, Simmonsova objednávka bola výnimočná — kombinácia jedál s odhadovanou energetickou hodnotou 29-tisíc kalórií, ktorú by bežný človek konzumoval približne 10 až 16 dní.

Zoznam jedál, ktoré si odsúdenec objednal, vyzerá nasledovne: Stredne veľká pizza značky Pizza Hut s názvom Super Supreme Deep Dish, dvojitá porcia, s hubami, cibuľou, jalapeños a salámou pepperoni

značky Pizza Hut s názvom Super Supreme Deep Dish, dvojitá porcia, s hubami, cibuľou, jalapeños a salámou pepperoni Syrová pizza (3 druhy syra) s olivami, paprikou, paradajkami, cesnakom a talianskou klobásou

(3 druhy syra) s olivami, paprikou, paradajkami, cesnakom a talianskou klobásou Veľké hranolčeky z McDonald’s (super veľkosť) s extra kečupom a majonézou

(super veľkosť) s extra kečupom a majonézou 10 balení strúhaného parmezánu , po 227 g

, po 227 g 10 balení olivového ranch dresingu , po 227 g

, po 227 g Rodinné balenie lupienkov Doritos , príchuť nacho syr

, príchuť nacho syr 227 g jalapeño syrového dipu (nacho cheese)

113 g nakrájaných jalapeños

2 pollitrové balenia jahodovej zmrzliny

2 veľké jahodové mliečne koktaily

2 fľaše višňovej koly po 590 ml

Ako informuje LADBible, Simmons približne 90 minút pred popravou smrtiacou injekciou skonzumoval zhruba polovicu, pričom údajne „ochutnal trochu zo všetkého“.

Jeho bizarná objednávka pripomenula prípad z Texasu, ktorý viedol k zrušeniu tohto privilégia v štáte. V roku 2011 si texaský väzeň Lawrence Russell Brewer pred popravou objednal trojitý cheeseburger, pizzu, tri mexické fajitas, grilované mäso, vyprážané steaky, pol litra zmrzliny a tanier arašidového masla. Po doručení jedla sa ho však ani nedotkol. Texaskí politici reagovali rozhorčene — podľa nich si väzeň „z celého procesu robil výsmech“ a odvtedy už väzni v Texase nemajú právo na posledné jedlo podľa vlastného výberu.