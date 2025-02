Iba pred pár hodinami popravili muža, nedostal ani posledné jedlo: Oženil sa v cele smrti, až do konca tvrdil, že je nevinný

Počas tragického incidentu bola napadnutá a zbitá aj Dobsonova sekretárka Judy Elliottová, ktorá však útok prežila. Nelson mal od odsúdenia niekoľkokrát deklarovať, že hoci sa na čine spolupodieľal, údajne mal sedieť v aute, kým samotný zločin spáchali dvaja muži.

Článok pokračuje pod videom ↓

Podľa výpovede Nelsona, pred kostolom v osudnú noc čakal asi 25 minút. Ako píše Daily Mail, Nelson údajne vošiel dnu až neskôr, pričom vtedy zbadal dobitého Dobsona a Elliottovú. Podľa jeho výpovede bol kňaz v tom momente ešte nažive. Odsúdený muž mal pred popravou žiadať o absolvovanie detektora lži, ktorý mal jeho verziu podporiť.

Obvinení mali alibi, Nelsona usvedčili tenisky a opasok

Vyšetrovatelia však zistili, že dvaja muži, ktorých Nelson obvinil z útoku, mali samostatné alibi. Jeden z nich údajne v danú noc telefonoval z miesta vzdialeného takmer 50 kilometrov od miesta činu. Druhý, ktorého Nelson obvinil, mal v tej dobe sedieť na hodine chémie.

Podľa právnikov Nelsona mal mať muž na súde zlé právne zastúpenie. Odvolanie proti rozhodnutiu spochybňovalo alibi ostatných mužov, pričom právnici tvrdili, že predchádzajúce právne zastúpenie sa nepokúsilo o konfrontáciu, pričom tiež nepredložilo poľahčujúce dôkazy o mužovom problémovom detstve. Tieto odvolania však súd zavrhol a texaský odvolací súd zamietol odklad popravy 28. januára.

Jeho odsúdenie sprevádzal dôkazový materiál, akým boli Nelsonove odtlačky prstov, kvapky krvi na jeho teniskách, kúsky zlomeného opaska na mieste činu a monitorovacie video so zábermi, na ktorých Nelson šoféruje auto sekretárky a používa jej kreditné karty.

Oženil sa v cele smrti

Muž mal pletky so zákonom už pred samotným tragickým incidentom. Jeho predchádzajúci život sprevádzala dlhá história právnych problémov a zatknutí. V cele smrti nadviazal kontakt so ženou menom Helene Noa Dubois, ktorá mu posielala listy prostredníctvom oficiálneho programu.

„Najskôr sme začali komunikovať ako priatelia, láska vošla do nášho vzťahu až neskôr,“ opísal Nelson.

Pár sa zosobášil 4. decembra a pred exekúciou došlo aj k oficiálnej svadbe. Nelson dodal, že posledné roky strávil 24-hodinovým pobytom v malej väzenskej cele.

Bez posledného jedla

Americké popravy tradične sprevádza rituál „posledného jedla“ v cele smrti. Avšak Nelson, podobne ako iní texaskí odsúdenci, tento nárok nemajú.

Texas totiž údajne prestal ponúkať toto privilégium po tom, ako spôsobil chaos iný odsúdenec – Lawrence Russell Brewer v roku 2011. Ten si mal pred svojou popravou objednať trojitý cheeseburger, pizzu, tri mexické fajitas, grilované mäso, vyprážané steaky, pol litra zmrzliny a tanier arašidového masla. Po svojej objednávke sa však jedla odmietol dotknúť.

Nelson bol popravený včera – 5. februára 2025. Za mŕtveho ho vyhlásili o 18.50 hod. CST. Jeho popravu údajne sprevádzalo to, čo Daily Mail označil za „nenásilný protest“, pri ktorom odmietol vstúpiť do komory. Jeho posledné slová mali byť údajne: „Poďme na to, pán dozorca.“

Popravu majú tento rok okrem Nelsona naplánovanú ďalší traja väzni z Texasu, ktorých exekúcia by mala prebehnúť v nasledujúcich troch mesiacoch.