Mal všetko, aj tak cítil smútok: 30-ročnému mužovi dali radu 90-roční ľudia. Prvá veta zmenila úplne všetko

Reprofoto: Instagram.com (@sahilbloom)

Michaela Olexová
Sahil Bloom mal 30 rokov, úspešnú kariéru, prestížnu pracovnú pozíciu, auto, dom...

Skrátka všetko, čo by malo prinášať pohodlie a spokojnosť. Napriek tomu nebol šťastný. Neustále si opakoval: ešte pár rokov s hlavou medzi ramenami, ešte pár mesiacov nadčasov… jeden bonus, jedno povýšenie, jedna luxusná fľaša vína, a šťastie konečne dorazí.

„Jedného dňa som si uvedomil, že som dosiahol úplne každú zo svojich mét, a napriek tomu som žil s jedinou myšlienkou: ‘To má byť akože ono?’“

Autor knihy The 5 Types of Wealth: A Transformative Guide to Design Your Dream Life opisuje, že jeho existenčná nespokojnosť ho priviedla k zvláštnemu kroku. Ako opísal CNBC, oslovil tucet ľudí vo veku 80 až 90 rokov, aby zistil, čo pre nich znamená slovo šťastie. Kládol im otázky ako: Akú radu by si dal svojmu mladšiemu ja? Čo v živote ľutuješ? Čo ti prinieslo trvajúce šťastie a pocit naplnenia?

Na ich odpovediach bolo niečo zaujímavé: ani jeden senior nespomenul peniaze. Bloom následne rozdelil bohatstvo do piatich kategórií: čas, ľudia, duša, telo a až nakoniec peniaze.

„Uvedomil som si, že bohatý život peniaze síce umožňujú, ale skutočne ho definuje súbor ďalších vecí,“ hovorí.

Čas a jeho hodnota

„Svojich rodičov uvidíš ešte 15-krát, kým zomrú.“ Táto veta úplne zmenila Bloomovi pohľad na čas. Povedal mu ju priateľ, keď diskutovali o vzdialenosti medzi ním a jeho rodinou a o tom, ako často ich navštevuje.

Dnes zdôrazňuje, že čas je najcennejšia mena zo všetkých. Investujme ho rozumne.

@sahilbloom The myth about becoming rich… #selfimporvement #trendingvideo #selfhelp #growth #growthmindset #moneymyths #wealth ♬ original sound – Sahil Bloom

Keď si začneme uvedomovať jeho hodnotu, sústreďme ho naplno na veci, ktoré majú skutočný význam. Mať čas znamená rozhodovať o tom, ako svoj deň využívame, kde ho trávime, a hlavne, s kým ho trávime. „Zvyšok ignorujte,“ dodáva Bloom.

Duševné bohatstvo

V naplnenom živote musí mať svoje miesto duševná zvedavosť – tá istá, ktorú v sebe prirodzene nosia malé deti.

„Práve cez túto zvedavosť sa vydáte na cestu, na ktorej postupne odhaľujete, čo pre vás znamená zmysluplnosť. Odomykáte nové poznania, vytvárate si priestor na premýšľanie, vnútorný reset, zápas s otázkami aj na dobíjanie energie,“ píše.

