Mal ich sexuálne zneužívať, kopať a biť: Bývalé reprezentantky obvinili jedného z najuznávanejších trénerov v krajine

Michaela Olexová
TASR
Uznávaný tréner Marjan Fabjan čelí vážnym obvineniam.

Bývalé džudistky tvrdia, že Fabjan ich bil a sexuálne zneužíval počas tréningov. Fabjan obvinenia odmieta a podporu mu vyjadrili viaceré medailistky aj rodičia športovcov. Prezident slovinskej džudistickej federácie priznal, že škandál znížil záujem o šport medzi mladými.

Šesť bývalých slovinských džudistiek obvinilo trénera Marjana Fabjana z fyzického, psychického i sexuálneho násilia. Informovala o tom televízna šou Tarča na slovinskej verejnoprávnej stanici. Jeden z najuznávanejších trénerov v krajine, ktorý stojí za viacerými olympijskými medailami, obvinenia popiera.

Podporu má u rodičov, popiera ich držiteľka olympijskeho zlata

Prvé správy o policajnom vyšetrovaní sa objavili už v júli. Bývalé džudistky tvrdia, že ich Fabjan kopal a bil bambusovou palicou. Súčasťou tréningov malo byť aj opakované sexuálne zneužívanie zverenkýň.

„Pre mňa bol trénerom, no zároveň otcom i matkou, jednoducho Bohom. Uctievali sme ho a v podobných situáciách je ťažké postaviť sa takej veľkej autorite,“ vyjadrila sa jedna zo športovkýň.

Jednou z obťažovaných džudistiek mala byť aj držiteľka prvého olympijského zlata Urška Žolnirová, ktorá však podobné obvinenia popiera.

Ďalšie medailistky zo šampionátov Anamari Velenšeková a Petra Nareksová tiež nesúhlasia a tvrdia, že na tréningoch nebolo prítomné žiadne násilie. Šesťdesiatsedemročný Fabjan má aj podporu rodičov, ktorí mu zverili svoje deti na letnom kempe. Prezident tamojšej džudistickej federácie Bogdan Gabrovec však priznal, že škandál zapríčinil menší počet záujemcov o šport.

