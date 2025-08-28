Na južnom Slovensku zúri epidémia, žltačka poznačí aj začiatok nového školského roka. Fungovať sa bude v sprísnenom režime

Foto: TASR (Roman Hanc)

Jakub Baláž
TASR
Začiatok školského roka sa bude niesť v znamení sprísnených hygienických opatrení.

Začiatok školského roka na školách v Hurbanove ovplyvní epidémia žltačky typu A, ktorá sa v meste šíri už od mája. Školy preto budú fungovať v sprísnenom hygienickom režime.

Vedenie Základnej školy (ZŠ) v Hurbanove pri zavádzaní opatrení spolupracuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Komárne.

Vykonávame dezinfekciu dotykových plôch, toalety budeme dezinfikovať v pravidelných hodinových intervaloch. Rovnako aj pedagogický dozor na chodbách bude dohliadať na hygienu žiakov. V triedach aj na chodbách budú k dispozícii dezinfekčné prostriedky,“ vymenovala niektoré z opatrení riaditeľka školy Nataša Ďurišová.

Ako pripomenula, na hygienu sa bude dbať aj v priestoroch jedálne a kuchyne, kde sa budú riady umývať pri čo najvyššej teplote aj s vhodným dezinfekčným prostriedkom. Stravníci budú tiež dostávať zabalené príbory. „Okrem toho sme našim zamestnancom umožnili, aby sa dali zaočkovať. Prikázať to nikomu nemôžeme, ale tým, ktorí chceli, sme prostredníctvom sociálneho fondu preplatili vakcíny,“ uviedla Ďurišová.

Ilustračná foto: TASR (Jakub Kotian)

Začiatok školského roka na ZŠ v Hurbanove býva slávnostný. Tento rok však zostanú žiaci vo svojich triedach, kde sa im riaditeľka prihovorí cez školský rozhlas. „Neplánujeme žiadne hromadné podujatia, aj rodičovské združenia sa na začiatku školského roka budú konať iba v kmeňových triedach,“ doplnila Ďurišová.

Dve ohniská nákazy

RÚVZ v Komárne aktuálne eviduje v Hurbanove dve ohniská nákazy hepatitídou typu A. V prvom, známom už od mája, je 83 pozitívnych osôb, v druhom ohnisku, v ktorom bol prvý prípad zaznamenaný 11. augusta, je aktuálne deväť chorých.

Ohniská a pozitívne osoby máme len v meste Hurbanovo a na jednom mieste v Komárne. V okrese Komárno zatiaľ neboli vyhlásené žiadne obmedzenia, usmernenia boli vydané pre materské, základné a stredné školy. V meste Hurbanovo sme neodporúčali konanie hromadných podujatí s konzumáciou stravy,“ uviedla riaditeľka RÚVZ Komárno Denisa Masárová.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Folklórny súbor nevystúpi na oslavách SNP. Predstavenie zrušili s odôvodnením, že nechcú byť spájaní s…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaníLangoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní
Volali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborníkVolali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborník
Za 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecíZa 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecí
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na SlovenskuKamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámouZabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac