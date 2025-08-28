Na južnom Slovensku zúri epidémia, žltačka poznačí aj začiatok nového školského roka. Fungovať sa bude v sprísnenom režime

Začiatok školského roka na školách v Hurbanove ovplyvní epidémia žltačky typu A, ktorá sa v meste šíri už od mája. Školy preto budú fungovať v sprísnenom hygienickom režime.
Vedenie Základnej školy (ZŠ) v Hurbanove pri zavádzaní opatrení spolupracuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Komárne.
„Vykonávame dezinfekciu dotykových plôch, toalety budeme dezinfikovať v pravidelných hodinových intervaloch. Rovnako aj pedagogický dozor na chodbách bude dohliadať na hygienu žiakov. V triedach aj na chodbách budú k dispozícii dezinfekčné prostriedky,“ vymenovala niektoré z opatrení riaditeľka školy Nataša Ďurišová.
Ako pripomenula, na hygienu sa bude dbať aj v priestoroch jedálne a kuchyne, kde sa budú riady umývať pri čo najvyššej teplote aj s vhodným dezinfekčným prostriedkom. Stravníci budú tiež dostávať zabalené príbory. „Okrem toho sme našim zamestnancom umožnili, aby sa dali zaočkovať. Prikázať to nikomu nemôžeme, ale tým, ktorí chceli, sme prostredníctvom sociálneho fondu preplatili vakcíny,“ uviedla Ďurišová.
Začiatok školského roka na ZŠ v Hurbanove býva slávnostný. Tento rok však zostanú žiaci vo svojich triedach, kde sa im riaditeľka prihovorí cez školský rozhlas. „Neplánujeme žiadne hromadné podujatia, aj rodičovské združenia sa na začiatku školského roka budú konať iba v kmeňových triedach,“ doplnila Ďurišová.
Dve ohniská nákazy
RÚVZ v Komárne aktuálne eviduje v Hurbanove dve ohniská nákazy hepatitídou typu A. V prvom, známom už od mája, je 83 pozitívnych osôb, v druhom ohnisku, v ktorom bol prvý prípad zaznamenaný 11. augusta, je aktuálne deväť chorých.
„Ohniská a pozitívne osoby máme len v meste Hurbanovo a na jednom mieste v Komárne. V okrese Komárno zatiaľ neboli vyhlásené žiadne obmedzenia, usmernenia boli vydané pre materské, základné a stredné školy. V meste Hurbanovo sme neodporúčali konanie hromadných podujatí s konzumáciou stravy,“ uviedla riaditeľka RÚVZ Komárno Denisa Masárová.
