Majerský pripúšťa vládu s progresívcami: Hlas je podľa neho iba odnož Smeru. Gröhling pripomenul narušenie dôvery

Predseda opozičného KDH Milan Majerský si myslí, že konzervatívci a progresívci by spolu vedeli fungovať v prípadnej budúcej vláde. Nádeja sa, že im ako konzervatívcom sa bude „ľahšie dýchať“ aj vďaka poslednej novelizácii Ústavy SR. Zdôrazňuje však, že progresívci nemôžu chcieť pretláčať niektoré veci, ktoré idú proti vedomiu a presvedčeniu KDH. Uviedol to v koncoročnom rozhovore pre TASR.
„O tom, aké vládne koalície vzniknú po ďalších parlamentných voľbách, rozhodne volič podľa toho, koľko hlasov dá jednotlivým stranám. Ja za KDH môžem povedať, že my sme boli súčasťou úspešných vlád, ktoré dostali Slovensko do Európskej únie, do Severoatlantickej aliancie, dosiahli najväčší ekonomický pokrok, a vládli sme v nich aj s liberálmi, aj so sociálnymi demokratmi, a myslím, že to boli dobré vlády. Po tých rokoch sa to môže zopakovať,“ skonštatoval Majerský pre TASR.
Opätovne vylúčil povolebnú spoluprácu so Smerom-SD. „Robert Fico mal možnosť nás štyrikrát presvedčiť, že je dobrý premiér, vie vládnuť a dobre spravovať túto krajinu. Ja poviem za seba, ale aj za hnutie KDH, že nás nepresvedčil,“ podotkol. Hovoril o úpadku SR pod jeho vedením.
Upozornil na zdecimovanú ekonomiku, veľa rodín v pásme chudoby a nesplnené sľuby, napríklad o diaľnici do Košíc. „Nedokážeme byť s ním vo vláde. Som presvedčený, že to je dobré rozhodnutie. Občanovi treba ponúknuť nové, lepšie a kvalitnejšie riešenie,“ doplnil.
O Hlase-SD hovoril ako o odnoži Smeru-SD. Pýta sa, či sa vôbec Hlas dostane po ďalších voľbách do parlamentu. „Či ho nepohltí Smer,“ dodal.
Podľa Gröhlinga bolo hlasovanie naopak chybou
Spolupráca opozičných strán v Národnej rade (NR) SR je štandardná. Postoj opozičného KDH pri hlasovaní v parlamente o poslednej novelizácii Ústavy SR však bol chybou. Skonštatoval to líder opozičnej SaS Branislav Gröhling v koncoročnom rozhovore pre TASR.
„V rámci opozičných strán máme štandardnú spoluprácu v parlamente. Vieme sa zhodnúť pri jednotlivých hlasovaniach alebo aj pri protestoch. Čo sa týka hlasovania o zmene ústavy, tak stále budem hovoriť, že to bola chyba zo strany KDH. Upozorňovali sme na to, že po zmene príde infringement zo strany Európskej komisie, že nám hrozí žaloba, a to sa aj udialo. Kolegovia z KDH za to nesú priamu zodpovednosť,“ poznamenal pre TASR.
Gröhling tiež kritizoval, že kresťanskí demokrati novelu ústavy podporili, aj keď bola z dielne vlády. „Ak sú nejakí konzervatívni voliči nespokojní s konaním KDH, tak u nás v SaS majú práve tú časť umiernených konzervatívcov, ktorí majú jasný postoj v tom, že so Smerom sa nemá obchodovať, hlasovať alebo dohadovať na čomkoľvek,“ dodal.
Aj poslanci od Matoviča
Vládnu novelu ústavy NR SR schválila koncom septembra. Prešla 90 hlasmi. Z klubu KDH ju podporili všetci poslanci okrem Františka Majerského a Františka Mikloška. Podporili ju aj traja poslanci, ktorí v tom čase pôsobili v klube Slovensko, Za ľudí, KÚ (súčasné Slovensko – Za ľudí, pozn. TASR).
Líder kresťanských demokratov Milan Majerský označil zmenu ústavy za naplnenie hodnotového rámca aj programu KDH. Argumentoval, že postoj pri hlasovaní v parlamente nebol pre vedenie KDH jednoduchým rozhodovaním, keďže prvotný návrh bol z dielne vlády.
Upozornil však na to, že kresťanským demokratom sa podarilo do finálnej podoby presadiť vlastné priority.
