Majerský pripúšťa vládu s progresívcami: Hlas je podľa neho iba odnož Smeru. Gröhling pripomenul narušenie dôvery

Foto: TASR - Martin Baumann

Martin Cucík
TASR
Milan Majerský sa teší z novelizácie Ústavy SR, Gröhling to považuje za chybu. Vládnuť by však spolu vraj vedeli.

Predseda opozičného KDH Milan Majerský si myslí, že konzervatívci a progresívci by spolu vedeli fungovať v prípadnej budúcej vláde. Nádeja sa, že im ako konzervatívcom sa bude „ľahšie dýchať“ aj vďaka poslednej novelizácii Ústavy SR. Zdôrazňuje však, že progresívci nemôžu chcieť pretláčať niektoré veci, ktoré idú proti vedomiu a presvedčeniu KDH. Uviedol to v koncoročnom rozhovore pre TASR.

O tom, aké vládne koalície vzniknú po ďalších parlamentných voľbách, rozhodne volič podľa toho, koľko hlasov dá jednotlivým stranám. Ja za KDH môžem povedať, že my sme boli súčasťou úspešných vlád, ktoré dostali Slovensko do Európskej únie, do Severoatlantickej aliancie, dosiahli najväčší ekonomický pokrok, a vládli sme v nich aj s liberálmi, aj so sociálnymi demokratmi, a myslím, že to boli dobré vlády. Po tých rokoch sa to môže zopakovať,“ skonštatoval Majerský pre TASR.

Opätovne vylúčil povolebnú spoluprácu so Smerom-SD. „Robert Fico mal možnosť nás štyrikrát presvedčiť, že je dobrý premiér, vie vládnuť a dobre spravovať túto krajinu. Ja poviem za seba, ale aj za hnutie KDH, že nás nepresvedčil,“ podotkol. Hovoril o úpadku SR pod jeho vedením.

Upozornil na zdecimovanú ekonomiku, veľa rodín v pásme chudoby a nesplnené sľuby, napríklad o diaľnici do Košíc. „Nedokážeme byť s ním vo vláde. Som presvedčený, že to je dobré rozhodnutie. Občanovi treba ponúknuť nové, lepšie a kvalitnejšie riešenie,“ doplnil.

O Hlase-SD hovoril ako o odnoži Smeru-SD. Pýta sa, či sa vôbec Hlas dostane po ďalších voľbách do parlamentu. „Či ho nepohltí Smer,“ dodal.

Podľa Gröhlinga bolo hlasovanie naopak chybou

Spolupráca opozičných strán v Národnej rade (NR) SR je štandardná. Postoj opozičného KDH pri hlasovaní v parlamente o poslednej novelizácii Ústavy SR však bol chybou. Skonštatoval to líder opozičnej SaS Branislav Gröhling v koncoročnom rozhovore pre TASR.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

„V rámci opozičných strán máme štandardnú spoluprácu v parlamente. Vieme sa zhodnúť pri jednotlivých hlasovaniach alebo aj pri protestoch. Čo sa týka hlasovania o zmene ústavy, tak stále budem hovoriť, že to bola chyba zo strany KDH. Upozorňovali sme na to, že po zmene príde infringement zo strany Európskej komisie, že nám hrozí žaloba, a to sa aj udialo. Kolegovia z KDH za to nesú priamu zodpovednosť,“ poznamenal pre TASR.

Gröhling tiež kritizoval, že kresťanskí demokrati novelu ústavy podporili, aj keď bola z dielne vlády. „Ak sú nejakí konzervatívni voliči nespokojní s konaním KDH, tak u nás v SaS majú práve tú časť umiernených konzervatívcov, ktorí majú jasný postoj v tom, že so Smerom sa nemá obchodovať, hlasovať alebo dohadovať na čomkoľvek,“ dodal.

Aj poslanci od Matoviča

Vládnu novelu ústavy NR SR schválila koncom septembra. Prešla 90 hlasmi. Z klubu KDH ju podporili všetci poslanci okrem Františka Majerského a Františka Mikloška. Podporili ju aj traja poslanci, ktorí v tom čase pôsobili v klube Slovensko, Za ľudí, KÚ (súčasné Slovensko – Za ľudí, pozn. TASR).

Líder kresťanských demokratov Milan Majerský označil zmenu ústavy za naplnenie hodnotového rámca aj programu KDH. Argumentoval, že postoj pri hlasovaní v parlamente nebol pre vedenie KDH jednoduchým rozhodovaním, keďže prvotný návrh bol z dielne vlády.

Upozornil však na to, že kresťanským demokratom sa podarilo do finálnej podoby presadiť vlastné priority.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Svet sa lúči s výnimočnou ženou: Zomrela Eva Schlossová, preživšia holokaustu a nevlastná sestra Anny…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac