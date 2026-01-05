Svet sa lúči s výnimočnou ženou: Zomrela Eva Schlossová, preživšia holokaustu a nevlastná sestra Anny Frankovej

Foto: John Mathew Smith & www.celebrity-photos.com from Laurel Maryland, USA, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons, Nelson Pérez, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
TASR
Schlossová založila organizáciu Anne Frank Trust v roku 1990 s cieľom vzdelávať mladých ľudí o holokauste a bojovať proti predsudkom.

Nevlastná sestra Anny Frankovej Eva Schlossová zomrela vo veku 96 rokov. V nedeľu to oznámila nadácia Anne Frank Trust, informuje TASR na základe agentúry AFP.

Rodina vyjadrila „hlboký smútok“ nad stratou „výnimočnej ženy – preživšej z Osvienčimu, oddanej osobe, ktorá vzdelávala o holokauste, neúnavnej vo svojej práci za pamiatku, porozumenie a mier“.

Detstvo v susedstve rodiny Frankovej

Schlossová sa narodila ako Eva Geiringerová v Rakúsku v roku 1929. Po nacistickej anexii ušla jej rodina najskôr do Belgicka a následne do Amsterdamu, kde žili naproti domu rodiny Frankovej. Eva aj Anna boli rovesníčky a často sa spolu hrávali. Od roku 1942 sa museli obe rodiny ukrývať.

Foto: Pixabay

V deň Eviných 15. narodenín v máji 1944 nacisti zatkli Evu, jej matku Elfriede, otca Ericha a brata Heinza a poslali do koncentračného tábora v Osvienčime. Otec a brat v tábore zahynuli.

Nový život po vojne

Po skončení vojny v roku 1945 sa Eva odsťahovala do Londýna, kde študovala a spoznala svojho budúceho manžela Zviho Schlossa. Jej matka sa vrátila do Amsterdamu a vydala sa za otca Anny Frankovej Otta, ktorý počas vojny ovdovel.

Schlossová založila organizáciu Anne Frank Trust v roku 1990 s cieľom vzdelávať mladých ľudí o holokauste a bojovať proti predsudkom. Napísala niekoľko kníh, v ktorých opísala svoje zážitky z celého sveta. V roku 2013 ju súčasný britský kráľ Karol III., vtedy ešte princ z Walesu, vymenoval za členku Rádu britského impéria (MBE).

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Najmladšia mala len 14 rokov: Polícia potvrdila identitu všetkých 40 obetí požiaru v Crans-Montana, vyšetrovanie…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac