Najete sa tu už od 5 eur, ste tu za dve hodiny: Boli sme v maďarskom raji, len kúsok od slovenskej hranice

Len kúsok od hranice so Slovenskom nájdete jedno z najvyhľadávanejších maďarských mestečiek. Mnoho ľudí pri zmienke o Maďarsku myslí najmä na Budapešť, ani zďaleka to však nie je len o nej. Eger je rajom milovníkov dobrého vína, chutnej kuchyne a kultúry.

Článok pokračuje pod videom ↓

Patrí medzi najvyhľadávanejšie miesta v Maďarsku

Ako sa dozviete z webu Lonely Planet, Eger (Jáger) je mesto plné nádherne zachovaných barokových budov, reštaurácií, kde si každý príde na svoje a zaujímavostí, ktoré nadchnú každého milovníka histórie a kultúry. Lonely Planet toto mesto dokonca označuje za šperkovnicu plnú zaujímavých pokladov. Rozhodli sme sa, že sa o tom presvedčíme na vlastné oči a veru, neodchádzali sme sklamaní.

Nezaobišlo sa to bez drobných zádrhov. Po príchode do mesta sme, samozrejme, museli niekde zaparkovať. Bez ťažkostí sme našli parkovaciu zónu, problém ale nastal, keď sme sa pokúsili zakúpiť si parkovací lístok. Pozdĺž ulice bolo niekoľko parkovacích automatov, vysomáriť sa z inštrukcií na odoslanie esemesky ale nebolo také ľahké. Mince sme v tom čase ešte nemali.

Pán, ktorý sa pokúsil kúpiť si lístok taktiež, ale napokon zistil, že automat je pokazený. Stačil mu jeden telefonát, aby zistil, že pre pokazený automat má parkovanie zadarmo, aj keď na blízku boli ďalšie. My sme situáciu vyriešili tak, že sme si odbehli do mesta kúpiť pohľadnicu (inak nám na drobné rozmeniť nechceli, vraj sa to nesmie) a vrátili sme sa k automatu s drobnými, za ktoré sa nám napokon lístok v ďalšom automate kúpiť podarilo.

Celodenné parkovanie za 2,50

Milo nás prekvapilo, že parkovanie na celý deň tu stálo len 1 000 forintov, čo je v prepočte menej ako 2,50 eura. Naše prvé kroky smerovali na hlavné námestie. Z niekoľkých strán ho obklopujú majestátne kostoly, je plné reštaurácií s lákavými ponukami a z jednej strany ho lemuje potok, za ktorým nájdete obchodíky so suvenírmi. Samozrejme, nechýbajú aj obchody lákajúce na pestrú ponuku lokálnych vín.

Jedna z atrakcií, ktorú sme si chceli pozrieť, bola Város a Város Alatt (Mesto pod mestom). Má ísť o akési cestovanie v čase, ktoré vás na chvíľu prenesie do inej doby. My sme ale netušili, že je potrebné urobiť si rezerváciu vopred, ak sa teda do Egeru chystáte a chcete cestovať v čase, myslite na to.

Zvoliť si môžete medzi kratšou a dlhšou trasou, pričom cena kratšej (60 minút) je 4 500 forintov (v prepočte niečo vyše 11 eur). Dlhšia trasa (120 minút) vás vyjde na 5 500 forintov (menej ako 14 eur). Cestovanie v čase je dostupné aj v angličtine, opäť je ale nutné informovať organizátorov vopred. Ak nazbierate dostatočný počet ľudí (najmenej 6), môžete za 4 500 forintov na osobu zažiť aj laserovú bitku. Takzvaný tekutý lístok, v cene ktorého sú ochutnávky vína a pálenky, si môžete kúpiť za 6 500 forintov (niečo málo cez 16 eur).

Toto by ste nemali vynechať

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného