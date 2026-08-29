7-dňové pravidlo vám pomôže ušetriť veľkú časť výplaty. Získať tak môžete desiatky až stovky eur

Žena drží peňaženku s peniazmi a kalkulačka s eurobankovkami

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
S väčším nákupom počkajte 7 dní.

Hľadáte účinný a jednoduchý spôsob, ako šetriť peniaze? Podľa finančných expertov vám s tým vie pomôcť 7-dňové pravidlo. Vďaka nemu zabránite impulzívnemu nakupovaniu. 

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S nakupovaním počkajte 7 dní

Podľa portálu The Economic Times vám 7-dňové pravidlo pomôže ušetriť mesačne desiatky až stovky eur. Toto pravidlo je veľmi jednoduché, trvá len 7 dní, nič vás nestojí a zabráni vašim najhorším finančným návykom.

Funguje nasledovne: keď pocítite túžbu niečo si kúpiť, čokoľvek, počkajte celý týždeň – 7 dní, kým si to kúpite. Ak išlo len o myšlienku k impulzívnemu nákupu, ktorý je najväčším žrútom peňazí, tak by vás tento nákup po týchto pár dňoch mal prejsť.

Podľa expertov totiž vo väčšine prípadov zistíte, že išlo len o zbytočnú vec, ktorú vôbec nepotrebujete a možno ani nechcete. Týždenná pauza núti váš mozog oddeliť podstatné veci od túžob, čo je najjasnejší filter pre lepšie finančné rozhodnutia.

Nastavte si výšku sumy

Experti ďalej radia nastaviť si výšku sumy, pri ktorej sa za každých okolností budete riadiť 7-dňovým pravidlom. Napríklad, že ak vec, ktorú si chcete kúpiť, stojí nad 50 eur, tak s jej kúpou počkáte 7 dní. Výška tejto sumy je, samozrejme, na vás. Môže byť nižšia aj vyššia. To už závisí od vašich finančných preferencií.

Ďalej radia odstrániť si z telefónu aplikácie, cez ktoré sa dá nakupovať, aby vás nepokúšali, a tiež si na e-maily zablokovať správy so zľavami či inými ponukami rôznych e-shopov.

Toto pravidlo by malo 2-sekundový impulz premeniť na vedomé rozhodnutie a pomôcť vám ušetriť veľkú časť výplaty.

100-eurová bankovka
Ilustračné foto: Unsplash

Šetriť peniaze vám pomôžu aj ďalšie dve podobné pravidlá

Okrem 7-dňového pravidla sú podľa viacerých finančných expertov vysoko účinné aj ďalšie dve pravidlá – 24-hodinové a 48-hodinové pravidlo, ktoré vám tiež pomôžu zabrániť impulzívnemu nakupovaniu, vďaka čomu odložíte veľkú časť výplaty.

24-hodinové pravidlo funguje na podobnom princípe, tu však s nákupom nečakáte až 7 dní, ale len 24 hodín, počas ktorých sa podľa expertov na financie zvyčajne stanú dve veci. Emocionálny nával opadne a nákup sa zdá byť menej naliehavý. Následne prevezme kontrolu logika a dáva vám priestor na otázky: Naozaj to potrebujem? Použijem to viackrát?

To, že 24-hodinové pravidlo funguje, nám potvrdil aj finančný expert Martin Šuba, ktorý tvrdí, že: „Ak kupujete niečo drahšie, je dobré nechať si na rozmyslenie 24 alebo 48 hodín. Často tak môžete zistiť, že niektoré veci naozaj nepotrebujete.“

Muž drží peňaženku s peniazmi
Ilustračné foto: Unsplash

48-hodinové pravidlo zas tvrdí, že dva dni po tom, čo vám na účet príde výplata, by ste si nemali nič kupovať. Výnimku môžete urobiť len pri platení nevyhnutných účtov, akými sú napríklad nájom či hypotéka.

Podľa finančných expertov má totiž väčšina ľudí 48 hodín po výplate potrebu robiť impulzívne nákupy. Výplata totiž navodzuje pocit dopamínu, zároveň môžete mať na malú chvíľu pocit, že máte veľa peňazí a môžete si tak dovoliť kúpiť si niečo drahšie alebo zájsť do reštaurácie na obed. Behom chvíle tak môžete minúť desiatky až stovky eur na niečo, čo vôbec nepotrebujete.

Po týchto 48 hodinách by mal dopamín klesnúť a vy by ste už viac nemali mať chuť robiť impulzívne nákupy. Navyše získate odstup, ktorý vám umožní zvážiť vaše ďalšie plánované nákupy a budete s výdavkami nakladať racionálne.

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