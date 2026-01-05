Maďarsko sa nechce spoliehať len na EÚ: Orbán chce hrať na viac strán. Spomína USA, Čínu, Rusko aj arabský svet

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Orbán prehovoril o budúcnosti Maďarska v EÚ.

Európska únia je dôležitou možnosťou pre maďarskú ekonomiku, členstvo v nej je pre Maďarsko dôležité a poskytuje dôležité hospodárske možnosti, ale keby sa Maďarsko zaseklo v tomto bloku, nebolo by to dobré.

Vyhlásil to v pondelok na medzinárodnej tlačovej konferencii predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.

Orbán o Venezuele a globálnej energetike

Podľa neho v znamení filozofie konektivity sa Budapešti oplatí pestovať dobré vzťahy s ostatnými významnými svetovými hospodárskymi blokmi, ako sú Spojené štáty, Čína, Rusko, arabský svet či turkické krajiny a dodal, že túto politiku bude jeho vláda realizovať aj v roku 2026, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Foto: SITA/AP

Maďarský ministerský predseda sa vyjadril aj k udalostiam vo Venezuele. Nazval ich „silným prejavom nového sveta, kedy nastupuje nový jazyk, ktorým bude svet hovoriť“. Vplyvom týchto udalostí vznikne podľa Orbána pre Maďarsko priaznivejšia energetická situácia na svetovom trhu, čo označil za dobrú správu.

„Spojené štáty týmto krokom budú teraz schopné kontrolovať približne 40 až 50 percent svetových zásob ropy, čo môže výrazne ovplyvniť cenu energií na svetovom trhu. Amerika potrebuje lacnú energiu na dosiahnutie vlastných cieľov,“ dodal.

