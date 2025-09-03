Maďarsko má problém, hrozí mu vylúčenie zo Schengenu: Týmto krokom vraj krajina ohrozila bezpečnosť EÚ

Fínska politička a predsedníčka tamojšej parlamentnej Sociálnodemokratickej strany Fínska (SDP) Tytti Tuppurainenová vyhlásila, že na nedávne rozhodnutie Maďarska otvoriť nekontrolovaný pohyb občanov Ruska a Bieloruska je potrebné reagovať.
„Maďarsko musí byť vylúčené z voľného pohybu v schengenskom priestore a musia byť zavedené hraničné kontroly. Maďarsko by nemalo byť vylúčené z Európskej únie, ale musíme sa chrániť,“ uviedla Tuppurainenová na platforme X.
Vraj ide o kampaň
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó však podľa webu hs.fi tvrdí, že obavy EÚ o bezpečnosť sú výsledkom propagandistickej kampane pobaltských krajín proti Maďarsku. Budapešť koncom júla výrazne uľahčila vstup pre občanov Ruska a Bieloruska. Tí tak môžu prekročiť hranice Európskej únie cez Maďarsko bez nutnosti bezpečnostných kontrol a následne sa voľne pohybovať po ostatných členských štátoch.
Nahlásiť chybu v článku