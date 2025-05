Macron mal na stole kokaín a má pomer so Zelenským: Propaganda naberá bizarné rozmery, nad týmto sa vám zastaví rozum

Od začiatku vojny na Ukrajine masíruje mozgy ľudí po celom svete masívna ruská propaganda, ktorá neraz vytiahne také bizarné veci, že človeku sa až nechce veriť. Drogovo závislý Zelenský je už obohratou platňou, no propagandisti teraz zašli ešte ďalej.

Najmocnejší európski štátnici sa cez víkend vybrali do Kyjeva. Z vlaku, v ktorom spolu cestovali francúzsky prezident Emmaneul Macron, britský premiér Keir Starmer a nemecký kancelár Friedrich Merz vzniklo video, ktoré sa stalo predmetom rôznych konšpiračných teórií. Video si pozrelo 85 miliónov ľudí naprieč rôznymi platformami, informuje BBC.

Príspevky hovorili o tom, ako novinári počas spiatočnej cesty nečakane vošli do kupé lídrov, ktorí tam spolu brali drogy. Samozrejmosťou pri takýchto „prelomových“ zisteniach je nízka kvalita fotografií či videa. Na stole sa malo nachádzať vrecúško s kokaínom, na čo neskôr reagoval aj samotný Elyzejský palác. Na priloženej, tentoraz už kvalitnej fotografii je vidieť, že v skutočnosti išlo len o použitú vreckovku.

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.

This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr

— Élysée (@Elysee) May 11, 2025