Macinka prehovoril o správach, ktoré sa dostali k prezidentovi: Nebolo to vydieranie, ale politické vyjednávanie

Správy, ktoré český minister zahraničných vecí a predseda strany Motoristi sebe Petr Macinka poslal poradcovi českého prezidenta Petra Pavla, nebolo vydieranie, ale politické vyjednávanie. Macinka to povedal v utorok na tlačovom brífingu v reakcii na obvinenie prezidenta z toho, že sa ho Macinka pokúsil vydierať vo veci týkajúcej sa vymenovania čestného prezidenta strany Motoristi sebe Filipa Turka za ministra životného prostredia.
Zároveň oznámil, že šéfovi Severoatlantickej aliancie (NATO) Markovi Ruttemu v stredu na schôdzke v Bruseli povie, že vedúcim delegácie ČR na nadchádzajúcom summite NATO by nemal byť Pavel, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Opozícia žiada pre údajné vydieranie Pavla odvolanie Macinku
Petr Fiala považuje vydieranie a vyhrážanie sa prezidentovi zo strany člena vlády za úplné zničenie politickej kultúry. „Minister zahraničných vecí by mal okamžite odstúpiť,“ vyzval Fiala na sieti X. Správy šéfa českej diplomacie sú podľa neho „nielen poburujúce, ale aj smiešne pompézne“. „Neviem, čo je horšie. V každom prípade je jasné, že takáto osoba nemôže zastávať žiadnu vládnu funkciu,“ dodal bývalý premiér.
Odvolanie Macinku z funkcie ministra zahraničných vecí bude od premiéra Andreja Babiša požadovať aj opozičné hnutie STAN, napísal jeho predseda Vít Rakušan na X. „Gangsterské metódy nepatria do politiky a gangstri nepatria do vlády,“ uviedol.
Šéf strany TOP 09 Matěj Ondřej Havel uviedol, že Macinka by mal okamžite odstúpiť zo všetkých funkcií vo vláde. Pokus o vydieranie prezidenta republiky označil za absolútne neprijateľný. „Zdá sa mi, že motoristi zošaleli,“ napísal. Poslanec za stranu Michal Kučera tiež vyslovil myšlienku, že ak Babiš nepristúpi k odvolaniu Macinku, je na mieste vyvolať hlasovanie o nedôvere vlády.
Českého premiéra na odvolanie Macinku vyzval aj predseda Pirátov Zdeněk Hřib. Podobne ako ostatní opoziční lídri označil vydieranie Pavla za neprijateľné. „Ide o bezprecedentný útok na bezpečnosť našej krajiny a jej občanov, nehovoriac o politickej kultúre,“ dodal.
