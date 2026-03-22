Má vynikajúce hodnotenie, až 94 %. Vraj ide o film minulého roka. Vyhral 6 Oscarov

Chvália ho diváci aj filmoví kritici.

Videli ste už film minulého roka? Ak nie, mali by ste to napraviť. Zamilovali si ho diváci z celého sveta. Sú z neho nadšení aj filmoví kritici. Chvália úplne všetko a dávajú mu vysoké hodnotenia. 

Americký akčný krimitriler One Battle After Another (Jedna bitka za druhou) je aktuálne obrovským hitom na streamovacej platforme HBO Max, ako sme si všimli na FlixPatrole.

Zamilovali si ho diváci prakticky z celého sveta. Kým na filmovom portáli ČSFD mu svieti hodnotenie 73 %, na Rotten Tomatoes to je až 94 % a na IMDb 7.7/10. My sme ho videli ešte v kine a odchádzali nadšení, dokonca si dovolíme nazvať ho filmom roka.

Legendárni herci

Ako sme vás už informovali, hovorí sa o ňom ako o jednom z najlepších filmov roka 2025. Napísal ho, režíroval a produkoval Paul Thomas Anderson, vznikol však podľa knižnej predlohy od Thomasa Pynchona.

Hlavnú postavu stvárnil legendárny Leonardo DiCaprio, po jeho boku sa predstavila Chase Infiniti a slávny Sean Penn.

Záber zo snímky Jedna bitka za druhou, foto: MovieStillsDB

Snímka ukazuje vyhasnutého revolucionára Boba, ktorý žije v paranoidnom stave, odrezaný od sveta, spolu so svojou energickou a samostatnou dcérou Willou. Keď sa po 16 rokoch znovu objaví jeho úhlavný nepriateľ a Willa zmizne, bývalý radikál sa ju zúfalo snaží nájsť. Otec aj dcéra pritom bojujú s následkami jeho minulosti.

Jedna bitka za druhou je šialený emočný rollercoaster. Počas jedinej sekvencie vás ovalí znechutenie, dojatie, šok aj napätie. Mnohé scény zachádzajú do morbídnej obscénnosti, no tentoraz to nepôsobí lacno ani samoúčelne.

Film drží tempo – napätie je prítomné takmer neustále a stráca sa až v poslednej štvrtine. Kombinuje prvky trileru, akcie a čiernej komédie tak, že výsledok nie je ani triler, ani komédia, ale most medzi vážnosťou a pobavením.

Vyhral 6 Oscarov

Chvália ho nielen diváci, ale aj filmoví kritici. Nedávno dokonca získal cenu Oscara v kategórii najlepší film. Režisér a scenárista filmu Paul Thomas Anderson si odniesol ocenenia za najlepšiu réžiu a najlepší adaptovaný scenárSean Penn zas získal cenu najlepší herec vo vedľajšej úlohe. Zároveň film získal aj cenu za najlepší strih a najlepšie obsadenie.

Snímka zarobila šialených 241 miliónov eur. Diváci chvália úplne všetko – herecké obsadenie, príbeh, tempo deja aj kvalitu spracovania.

Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny

