Dramatický večer v Bratislave: Zásah polície sprevádzali varovné výstrely, auto narazilo do fontány

V bratislavskej Petržalke na Lužnej ulici narazilo v stredu večer osobné auto do fontány, ktorú poškodilo. Predchádzal tomu zásah kriminálnej polície, pri ktorom padli aj varovné výstrely. Nikto nebol zranený.
Bratislavskí policajti na sociálnej sieti informovali, že krátko po 20.15 h vykonali na Lužnej ulici v Petržalke služobný zákrok v súvislosti so zadržaním páchateľa trestnej činnosti.
Padli aj varovné výstrely
„Boli použité donucovacie prostriedky vrátane varovných výstrelov,“ uviedla polícia. Obyvateľov ubezpečila, že im nehrozí žiadne nebezpečenstvo. „Pri zásahu nebol nikto zranený,“ podotkla. Viac informácií polícia poskytne, akonáhle to procesná situácia umožní.
