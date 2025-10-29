Má veľké srdce. Dcéra Katky Koščovej zorganizovala výpredaj vlastných hračiek, rozhodla sa takto pomôcť

Foto: Instagram ( katarina.koscova)

Frederika Lyžičiar
Malá Aňa sa rozhodla pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú.

V časoch, keď sa často sústredíme na vlastné problémy a svet sa zdá byť plný napätia, práve malé skutky láskavosti dokážu pripomenúť, že dobro stále žije. Niekedy ho prinesie ten najčistejší zdroj – detské srdce.

O jeden takýto príbeh sa na svojom Instagrame podelila speváčka Katarína Koščová. Opísala, ako jej dcéra Aňa zorganizovala výpredaj svojich hračiek, aby pomohla ľuďom na Ukrajine a zvieratkám v útulku. Nie je to však prvý raz, čo ukázala, že má veľké srdce – už v minulosti sa rozhodla nechať si narásť vlasy, aby ich mohla darovať tým, ktorí o ne prišli v dôsledku choroby.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Katarína Koščová (@katarina.koscova)

Keď sa sen zmení na skutok

Katarína vo svojom príspevku priznala, že Aňa ju svojím rozhodnutím poriadne prekvapila. „Aňa mi minulý týždeň oznámila, že chce spraviť výpredaj svojich hračiek a poslať peniažky na Ukrajinu a do útulku pre zvieratká. A že to chce spraviť hneď na druhý deň,“ napísala speváčka. Snažila sa ju odhovoriť, aby počkala na teplejšie mesiace. „Odhovárala som ju, nech počká do leta, že bude teplo, že to bude príjemnejšie,“ vysvetlila.

No Aňa v tom mala jasno. „Ani za pána! Ona to chce teraz a hotovo.“ Katarína jej preto poradila, ako sa na to pripraviť. „Vysvetlila som jej, že žiadne hotovo, že na také niečo je nutné sa pripraviť, nech nakreslí nejaký plagát, nech to dajú počas týždňa, kým budeme koncertovať, s babkou rozmnožiť a nech letáčiky roznesie do schránok po dedine a ďalšiu nedeľu môže mať svoj bazárik na našom dvore,“ napísala.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Katarína Koščová (@katarina.koscova)


Aňa si rady zobrala k srdcu. „Prišli sme s mužom domov v sobotu poobede po týždni. Anči mala všetky plagátiky roznosené, aj v obchode boli poprosiť o vylepenie, aj v bare,“ pokračovala Koščová. Dievčatko sa dokonca dohodlo so susedkou Violkou, že sa k nej pridá. „Dohodli sa so susedkou Violkou, že tiež prinesie nejaké hračky a budú ich predávať spolu.“

Výsledok, ktorý prekvapil všetkých

