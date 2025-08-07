Má už iba pár dní: Lotéria márne hľadá človeka, ktorý vyhral brutálny jackpot. Ak sa neozve, o všetko príde

Foto: Pexels/Pixabay

Lucia Mužlová
SITA
S výhre sa nikto nehlási.

Už dlhšie ako dva mesiace sa nehlási k sume viac ako 37 miliónov eur výherca v lotérii, ktorý svoj tiket podal v meste Kranj na severe Slovinska. Ako však píše portál 24ur, svoje peniaze si môže vybrať iba do 21. augusta. Ak to neurobí, suma sa vráti do fondu lotérie.

Ide o druhú najväčšiu výhru v Eurojackpote v histórii Slovinska a zároveň ôsmu výhru v hodnote viac ako milión eur, ktorú získal hráč v tejto krajine.

Veľké výhry zriedka zostávajú nevyzdvihnuté. V Slovinsku sa to stalo napríklad v roku 2014, keď si výherca v Ľubľane nevybral viac ako 1,3 milióna eur a peniaze sa vrátili do hry Loto.

