Má opäť na rováši. Ak Harry spraví jednu vec, bude to mať katastrofálne následky, po ktorých nehrozí zmierenie s rodinou

Foto: SITA, Profimedia

Jana Petrejová
Kráľovská rodina
Mal by si to poriadne premyslieť.

Už od začiatku bolo jasné, že Harry je iný v porovnaní s ostatnými členmi kráľovskej rodiny. Veľkú pozornosť a ošiaľ okolo seba príliš nemusel, čo bolo jedným z dôvodov, prečo sa rozhodol vzdať kráľovských povinností a so svojou rodinou sa odsťahoval za veľkú mláku. Kniha Spare (Náhradník) s pikantnosťami o jeho rodine len potvrdila, že sa nebojí ničoho a že je úprimný. A teraz sa zdá, že na konte má ďalší kontroverzný počin. 

Kráľovský expert varoval princa Harryho po tom, ako sa objavili fámy, že by mohol vydať kontroverzný dokument o svojej zosnulej matke, princeznej Diane. Podľa slov odborníka by potenciálny projekt mohol mať „nebezpečné“ následky, ako píše Daily Mirror.

Objavili sa dohady, že vojvoda zo Sussexu zvažuje natočenie odhaľujúceho dokumentu o zosnulej princeznej z Walesu, čo má byť súčasť partnerstva Harryho a Meghan s Netflixom. Nová dohoda so streamovacím gigantom bola oznámená len pred niekoľkými týždňami, pričom mnohé z potenciálnych projektov Sussexovcov ešte neboli uvedené. Dokument by mal údajne uzrieť svetlo sveta v roku 2027, aby sa zhodoval s 30. výročím úmrtia princeznej Diany.

Foto: Profimedia

Nepríjemné následky preňho a rodinu

Zdroj z odvetvia údajne pre The Sun povedal o potenciálnom dokumente: „Ak to Harry chce urobiť, Netflix mu „odhryzne“ ruku.“ Hoci dokumentárny film nebol potvrdený Netflixom ani samotným princom Harrym, expert na kráľovskú rodinu sa podelil o svoje názory na potenciálny projekt a povedal, že ak by sa odvysielal program s rôznymi odhaleniami, ohrozilo by to akúkoľvek šancu Harryho na zmierenie s kráľovskou rodinou.

„Šéfka obsahu Netflixu, Bella Bajaria, nedávno pochválila obrovský úspech vysoko kontroverzného šesťdielneho dokumentárneho seriálu Harry a Meghan, ktorý pár vytvoril. Chcú, aby prišli s niečím, čo sa týka kráľovskej rodiny, keďže práve kráľovské väzby ich robia slávnymi. Dokument o Diane by mohlo byť to pravé. Z jeho memoárov Spare vieme, aká hlboká bola jeho náklonnosť k matke a aký bol zdrvený z jej smrti. To je, samozrejme, úplne pochopiteľné,“ poznamenal expert na kráľovskú rodinu Richard Fitzwilliams pre Daily Express.

Foto: SITA (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

Podľa jeho slov bola princezná Diana ako „meteor“. Inak povedané, išlo o najočarujúcejšiu ženu na svete, ktorej charitatívne aktivity sa právom stali legendárnymi, ale bola aj manipulatívna a mala osudovo symbiotický vzťah s médiami. „Vojna Walesu medzi ňou a princom Charlesom, ktorá sa skončila rozvodom, bola v tom čase zúrivá,“ doplnil.

Prilial by olej do ohňa

