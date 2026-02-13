Má ísť o syna podozrivého z vraždy v Leviciach: Zadržali študenta, zverejnil desivý odkaz

Polícia zadržala študenta strednej školy, ktorý je podľa dostupných informácií synom muža podozrivého z dvojnásobnej vraždy v Leviciach. Prípad aktuálne preveruje a bližšie okolnosti zatiaľ nezverejnila.
Informovala o tom TV Markíza, podľa ktorej mal mladík na sociálnej sieti vytvoriť skupinu s profilovou fotografiou zobrazujúcou strelnú zbraň a s desivým odkazom. Na obsah mala políciu upozorniť samotná stredná škola.
Tragédia, ktorá otriasla Levicami
V Leviciach došlo vo štvrtok k mimoriadne tragickému činu, ktorý zasiahol celé mesto. V rodinnom dome našli bez známok života mladú ženu a jej 11 ročnú dcéru, podozrivým je bývalý partner obete, ktorého polícia
Muž prišiel vo štvrtok 12. februára približne o 7.30 h na mestskú políciu. Bol viditeľne rozrušený a pod vplyvom alkoholu. Policajtom mal povedať, že niekomu veľmi ublížil. Hliadka ho následne odviezla k rodinnému domu, kam ich sám zaviedol.
Po príchode na miesto sa policajtom naskytol hororový pohľad. V dome sa nachádzali dve telá bez známok života. Išlo o matku a jej maloletú dcéru. Obe mali na tele viaceré bodné poranenia. Záchranári im už nedokázali pomôcť.
V dome ležal usmrtený aj vlčiak. Podľa dostupných informácií boli matka s dcérou mŕtve pravdepodobne už niekoľko hodín pred príchodom záchranných zložiek. Pohľad na obete otriasol aj skúsenými záchranármi. Na miesto okamžite dorazili kriminalisti z Nitry spolu s podporným tímom.
Podozrivý mal konať zo žiarlivosti
Podozrivým je 40-ročný bývalý partner obete. Podľa dostupných informácií mal konať zo žiarlivosti. Keď ho policajti zadržali, údajne bol taký opitý, že si na skutok nepamätal. V dychu mu mali namerať približne tri promile alkoholu. Polícia v prípade začala trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy.
