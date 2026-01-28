Lyžovačka sa zmenila na horor: V známom lyžiarskom stredisku vypukol požiar, desiatky ľudí museli evakuovať

Foto: X - @JulienDewaegen1 (reprofoto)/YouTube - 150 days of winter (reprofoto)

Roland Brožkovič
TASR
K požiaru v hoteli došlo krátko pred 19.00 h miestneho času.

Hasiči v lyžiarskom stredisku Courchevel vo francúzskych Alpách v utorok večer evakuovali 83 hostí päťhviezdičkového hotela, v ktorom vypukol požiar. Ako informovala agentúra AFP, nateraz nehlásia žiadne obete na životoch.

Požiar, ktorého príčina nie je zatiaľ známa, sa šíri strechou budovy. Hasiči sa okrem likvidácie ohňa snažia eliminovať riziko rozšírenia požiaru na susedné objekty.

Komplikovaná operácia

Starosta strediskovej obce Jean-Yves Pachod pre denník Le Dauphiné ozrejmil, že operácia je pre hasičov veľmi komplikovaná, pretože v objekte je dvojitá strecha. Hasiči musia všetko rozobrať, kým sa dostanú k plameňom. O 22:20 h požiar ešte stále nebol pod kontrolou.

K požiaru v hoteli Hôtel des Grandes Alpes došlo krátko pred 19.00 h miestneho času. Hasiči zasiahli prakticky okamžite, pričom z hotela evakuovali 83 hostí. Vedenie hotela potvrdilo, že všetci hostia sú v bezpečí a budú ubytovaní v iných hoteloch.

