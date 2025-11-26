Ľuďom zrazu z ničoho nič prestali fungovať autá: Záhada ma jednoduché, no bizarné vysvetlenie. Neuveríte, čo je za tým

Ilustračná foto: TASR - Jaroslav Novák

Roland Brožkovič
Obyvateľov spojil nečakaný problém s ich autami.

V štvrti Stillorgan na juhu Dublinu riešia už niekoľko mesiacov zvláštny problém. Niekto alebo niečo im neustále ničilo autá. Poškodených je približne 40 vozidiel a opravy doteraz stáli dokopy okolo 40-tisíc eur. Najskôr si ľudia mysleli, že ide o vandalizmus, ale ukázalo sa, že je za tým niečo úplne iné.

Prvé prípady sa objavili minulý august. Jeden z obyvateľov si na svojej palubovke všimol kontrolky, odviezol auto do servisu a tam mu zistili prestrihnuté káble. Keď sa o tom porozprával so susedmi, ukázalo sa, že rovnakú skúsenosť majú viacerí. Pri niektorých autách stála oprava pár stoviek, no v niekoľkých prípadoch sa vyšplhala až 20-tisíc eur, informuje írsky web RTE.

Ľudia sú zúfalí

Odborníci hovoria, že najpravdepodobnejšími vinníkmi sú líšky, prípadne hlodavce či kuny. Priťahuje ich teplo z motorovej časti a tiež to, že moderné káble sa často vyrábajú z materiálov na rastlinnej báze, ktoré zvieratám vonia a ľahko sa hryzú. S príchodom zimy sa navyše zvieratá snažia nájsť teplé útočisko.

Podobné prípady vraj riešia aj v iných krajinách. Niektoré domácnosti hovoria, že k nim už nechodia návštevy, lebo sa boja zaparkovať na ulici. Odborníci odporúčajú používať špeciálne ochranné návleky na káble, ktoré zvieratá neprehryzú. Miestna samospráva však hovorí, že zasahovať proti líškam nemôže, pretože musí chrániť miestnu biodiverzitu. Kým sa problém nevyrieši, obyvatelia musia improvizovať a snažiť sa svoje autá ochrániť aspoň provizórne.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pozor na vianočné zásielky: Posledný termín sa blíži. Pošta varuje pred meškaním, toto musíte stihnúť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac