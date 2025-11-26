Ľuďom zrazu z ničoho nič prestali fungovať autá: Záhada ma jednoduché, no bizarné vysvetlenie. Neuveríte, čo je za tým

V štvrti Stillorgan na juhu Dublinu riešia už niekoľko mesiacov zvláštny problém. Niekto alebo niečo im neustále ničilo autá. Poškodených je približne 40 vozidiel a opravy doteraz stáli dokopy okolo 40-tisíc eur. Najskôr si ľudia mysleli, že ide o vandalizmus, ale ukázalo sa, že je za tým niečo úplne iné.
Prvé prípady sa objavili minulý august. Jeden z obyvateľov si na svojej palubovke všimol kontrolky, odviezol auto do servisu a tam mu zistili prestrihnuté káble. Keď sa o tom porozprával so susedmi, ukázalo sa, že rovnakú skúsenosť majú viacerí. Pri niektorých autách stála oprava pár stoviek, no v niekoľkých prípadoch sa vyšplhala až 20-tisíc eur, informuje írsky web RTE.
Ľudia sú zúfalí
Odborníci hovoria, že najpravdepodobnejšími vinníkmi sú líšky, prípadne hlodavce či kuny. Priťahuje ich teplo z motorovej časti a tiež to, že moderné káble sa často vyrábajú z materiálov na rastlinnej báze, ktoré zvieratám vonia a ľahko sa hryzú. S príchodom zimy sa navyše zvieratá snažia nájsť teplé útočisko.
Podobné prípady vraj riešia aj v iných krajinách. Niektoré domácnosti hovoria, že k nim už nechodia návštevy, lebo sa boja zaparkovať na ulici. Odborníci odporúčajú používať špeciálne ochranné návleky na káble, ktoré zvieratá neprehryzú. Miestna samospráva však hovorí, že zasahovať proti líškam nemôže, pretože musí chrániť miestnu biodiverzitu. Kým sa problém nevyrieši, obyvatelia musia improvizovať a snažiť sa svoje autá ochrániť aspoň provizórne.
