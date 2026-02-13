Ľuďom sa zdá, že tankovanie trvá dlhšie. Údajne má ísť o nový zámer

Na Reddite sme si všimli vlákno od Slováka, ktorý sa pýta ľudí, či sa aj im zdá, že tankovanie trvá dlhšie ako predtým. Komentujúci mu vysvetlili, že údajne má ísť o nový ekologický zámer, ktorý má zatraktívniť elektromobily.
„Nezdá sa vám, že v poslednej dobe, keď tankujete, tak to trvá trošku dlhšie? Včera som bol tankovať naftu, okolo 55 litrov, a prišlo mi, že to trvalo celú večnosť,“ opýtal sa používateľ, ktorý na diskusnom fóre vystupuje pod prezývkou @wojager596.
Návšteva čerpacej stanice tak môže trvať aj desiatky minút
Na jeho otázku ľudia okamžite zareagovali. Mnohí s ním súhlasia. Niektorí však našli vysvetlenie. Údajne ide o nový ekologický zámer. Vraj keď majitelia elektromobilov musia tráviť čas pri nabíjačkách, mali by čakať dlhšie aj majitelia klasických áut. Cieľom je urobiť zo spaľovacieho motora menej atraktívnu voľbu, a to umelým predĺžením tankovania benzínu či nafty, píše český portál Auto Journal.
Dokonca v USA už niekoľko rokov platí limit, ktorý z dôvodu bezpečnosti a výparov obmedzuje prietok paliva približne na 38 litrov za minútu. Po novom by to však malo byť len 11 litrov za minútu. V praxi to znamená, že auto s 50-litrovou nádržou by ste tankovali 5 minút, pričom v súčasnosti natankujete plnú nádrž približne za 1,5 minúty. K tomu si ešte pripočítajte čakanie v rade a platenie. Návšteva čerpacej stanice by tak bez problémov mohla trvať aj 15 až 20 minút.
Môže to viesť až k dopravným kolapsom
Samozrejme, nejde o žiadne technologické vylepšenie, ale len o psychologický nátlak. Vraj, keď bude tankovanie trvať rovnako dlho ako nabíjanie, výhody elektromobilov, medzi ktoré patrí aj možnosť nabíjať doma počas spánku, vyniknú oveľa viac.
Odporcovia tohto nového ekologického zámeru však argumentujú, že zámerné predĺženie tankovania by okamžite predĺžilo fronty na čerpacích staniciach, čo by mohlo viesť k dopravným kolapsom, najmä na diaľničných odpočívadlách.
