Ľudia zažili hrozivú noc, vybuchla známa sopka: Úrady sa pripravujú na najhoršie, zastavili aj prevádzku letiska

Úrady varovali obyvateľov a turistov, aby sa vyhýbali oblasti a pripravili sa na možnú evakuáciu.

Sopka Lewotobi Laki-Laki na indonézskom ostrove Flores v noci na stredu vybuchla a vyvrhla mohutný stĺp popola do výšky až 10 kilometrov nad svoj vrchol vysoký 1 584 metrov, informovala národná agentúra pre vulkanológiu.

Sopka vybuchla v utorok večer a opäť o 01:35 ráno miestneho času (19:35 SELČ). Zatiaľ nie sú hlásené žiadne obete ani škody, no úrady varovali obyvateľov a turistov na tomto indonézskom ostrove, aby sa vyhýbali oblasti a pripravili sa na možnú evakuáciu. Bol vyhlásený najvyšší stupeň pohotovosti po zaznamenaní zvýšenej aktivity hlbokých zemetrasení, ktoré často predchádzajú explozívnym erupciám.

Nejde o prvý výbuch

Úrady upozornili, že vysoký stĺp popola by mohol „narušiť prevádzku letísk a letové trasy, ak sa rozšíri ďalej“. Prevádzka na miestnom letisku v meste Maumere, vzdialenom približne 60 kilometrov západne od Lewotobi, bola už pozastavená.V júli tohto roku tá istá sopka vyvrhla obrovský stĺp popola vysoký 18 kilometrov, čo viedlo k zrušeniu 24 letov na medzinárodnom letisku na ostrove Bali.

Indonézia, rozsiahla súostrovná krajina, sa nachádza na tzv. Pacifickom ohnivom kruhu, oblasti s intenzívnou a častou seizmickou aktivitou, ktorá siaha od Japonska cez juhovýchodnú Áziu až po tichomorský bazén.Indonézia má 120 aktívnych sopiek a často čelí zemetraseniam a vulkanickej aktivite, keďže sa nachádza na v tzv. Ohnivom kruhu tvorenom zlomovými líniami Tichého oceánu.

