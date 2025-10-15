Slnko dnes neuvidíte, celý deň bude v hmle: Teploty sa priblížia k 14 °C, na severe zaprší a bude aj snežiť

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Streda prinesie klasickú jesennú náladu.

Ak ste sa ráno zobudili s nádejou, že dnešok prinesie trochu slnka, meteorológovia vás rýchlo vyvedú z omylu. Streda bude mať všetko, čo k jeseni patrí. Chlad, hmlu, prehánky a dokonca aj prvé vločky vo vysokých polohách. Slovensko dnes čaká počasie, ktoré mnohí opíšu jedným slovom: neprívetivé.

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) a portálu iMeteo sa nad našou oblasťou nachádza nevýrazné pole relatívne vyššieho tlaku vzduchu, ktoré prináša stabilné, no ponuré počasie. Obloha bude väčšinou oblačná až zamračená a len miestami sa popoludní môže na chvíľu rozjasniť.

Sever a západ čakajú prehánky, vo výškach sneh

Ako informuje SHMÚ, ojedinele sa počas dňa môžu vyskytnúť prehánky alebo slabý dážď, najmä na severe a v krajných západných oblastiach krajiny. V polohách nad 1500 metrov sa už môže objaviť sneženie a v horských oblastiach nad 1700 metrov sa očakáva do 3 centimetrov snehu. Podľa predbežných výpočtov meteorológov by celkové množstvo zrážok nemalo presiahnuť 3 milimetre.

Ilustračná foto: Needpix

Chladné ráno a len mierne teplejšie popoludnie

Ráno bolo typicky jesenné, miestami s hmlou a teplotami, ktoré klesli na +5 až 0 °C, miestami do +7 °C. Počas dňa sa síce mierne oteplí, no rozhodne nie natoľko, aby sme sa mohli rozlúčiť s kabátom. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 9 do 14 °C, na juhozápade sa môže vyšplhať do +16 °C. Na horách vo výške 1500 metrov bude len okolo +2 °C.

Podľa iMeteo bude prevládať bezvetrie alebo len slabý vietor, čo spôsobí, že chladný vzduch zostane stáť pri zemi a pocitová teplota bude nižšia, než ukazuje teplomer.

Ilustračná foto: Pexels

V Bratislave bude počas dňa polooblačno s teplotou približne +14 °C. Trnava, Nitra a Trenčín hlásia oblačno a +13 °C, Košice budú mať polooblačno a +11 °C, Prešov čakajú prehánky s maximom do +12 °C. Banská Bystrica zostane prevažne oblačná pri +11 °C a chladnejšie to bude v Žiline, Martine a Poprade, kde sa teploty udržia len okolo +9 °C.

Popoludní sa obloha miestami rozjasní

Popoludní sa môže oblačnosť na niektorých miestach zmenšiť, no slnko sa ukáže len nakrátko. Večer sa očakáva rýchle ochladenie a návrat hmly, najmä v údoliach a pri riekach.

A čo prinesie štvrtok

Podľa predpovede SHMÚ bude štvrtok pokojnejší, no stále chladný. Obloha zostane polooblačná až oblačná, v noci a dopoludnia sa miestami objaví hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota klesne na 7 až 2 °C, v údoliach aj okolo nuly. Počas dňa sa mierne oteplí, najvyššia teplota dosiahne 11 až 16 °C, v dolinách ojedinele len okolo 9 °C.

Vietor bude slabý alebo žiadny. Ako uvádzajú meteorológovia, Slovensko čakajú aj v ďalších dňoch stabilné, ale chladné jesenné podmienky. Slnka bude málo, hmly veľa a teplé rána sa zatiaľ nekonajú. Jeseň sa teda naplno udomácnila a zima už na seba nenechá dlho čakať.

