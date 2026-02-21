Ľudia si pripomenuli výročie vraždy Kuciaka a Kušnírovej. Otec novinára predniesol trpký prejav

Na bratislavskom Námestí slobody sa v sobotu večer konalo zhromaždenie pri príležitosti ôsmeho výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Podujatie zorganizovala iniciatíva Za slušné Slovensko. Okrem rodičov Jána Kuciaka na pódiu vystúpili aj zástupcovia viacerých slovenských médií a kultúrnych iniciatív. Podľa organizátorov prišlo na bratislavské zhromaždenie približne tisíc ľudí.
Otec Jána Kuciaka Jozef Kuciak pripomenul, že predstavitelia štátu chcú zmierenie v spoločnosti, no naďalej útočia aj na novinárov.
„Na jednej strane volajú po zmiernení, aby sme sa zjednotili ako Slovensko a boli jednotní a neútočili na seba, ale na druhej strane stále útočia na novinárov, na tých dobrých novinárov investigatívcov. Nazývajú ich všelijako hanlivo a pomaly by ich postavili mimo zákona. Takže čo to má spoločné s demokraciou?“ opýtal sa.
Rodina Jána Kuciaka podľa neho čím ďalej, tým menej verí v spravodlivosť. „Hovorím, že prestávame veriť v spravodlivosť, lebo vidíme, čo sa deje, že si politici upravujú zákony, aj Trestný zákon, podľa toho, ako im to vyhovuje a že sa niektorí ľudia preto môžu cítiť, že sú niečo viac, že stoja nad zákonom a môžu si dovoliť čokoľvek. My ale veríme, že keď budeme držať spolu, že sa to zmení, že spravodlivosť zase raz zvíťazí, lebo nádej vždy zomiera posledná,“ skonštatoval Jozef Kuciak.
Zástupcovia novinárov prečítali vyhlásenie, v ktorom zdôraznili, že aj osem rokov po vražde novinára čoraz častejšie čelia trestným oznámeniam a žalobám. „Útoky sú jediný spôsob, ako vedia odvádzať pozornosť od faktov a zistení, ktoré my, novinári, prinášame,“ uviedla Beata Balogová z Denníka SME.
Kuciaka a Kušnírovú si pripomenuli aj v zahraničí, v Prahe vystúpila Vášáryová
Ôsme výročie vraždy slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej si v sobotu pripomenuli aj Slováci žijúci v zahraničí. Na Námestí Václava Havla pred Národným divadlom v Prahe sa ich zišlo niekoľko desiatok, informuje spravodajkyňa TASR.
Ľuďom sa prihovorila bývalá slovenská diplomatka, politička a herečka Magda Vášáryová, ktorá v ten deň rečnila aj na Staromestskom námestí v Prahe na akcii pripomínajúcej štvrté výročie začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.
Vraždu Kuciaka a Kušnírovej označila za mafiánsku. Poďakovala sa tým, ktorí si prišli pamiatku Kuciaka a Kušnírovej pripomenúť. „Vo vás je nádej, že nedopustíte, aby sme prepadli sitom konšpirácií, nenávisti, strachu a ľahostajnosti,“ podotkla s tým, že sama denne dostáva vyrážky smrťou.
Ani po ôsmych rokoch nie je koniec
Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. V prípade sú právoplatné tri rozsudky. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
V prípade objednávky vraždy čelí obžalobe dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na Špecializovaný trestný súd.
