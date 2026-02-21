Ľudia si pripomenuli výročie vraždy Kuciaka a Kušnírovej. Otec novinára predniesol trpký prejav

Foto: TASR - Dano Veselský

Zuzana Veslíková
TASR
Koncom týždňa a počas víkendu sa konali spomienkové zhromaždenia vo viacerých mestách na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Na bratislavskom Námestí slobody sa v sobotu večer konalo zhromaždenie pri príležitosti ôsmeho výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Podujatie zorganizovala iniciatíva Za slušné Slovensko. Okrem rodičov Jána Kuciaka na pódiu vystúpili aj zástupcovia viacerých slovenských médií a kultúrnych iniciatív. Podľa organizátorov prišlo na bratislavské zhromaždenie približne tisíc ľudí.

Otec Jána Kuciaka Jozef Kuciak pripomenul, že predstavitelia štátu chcú zmierenie v spoločnosti, no naďalej útočia aj na novinárov.

„Na jednej strane volajú po zmiernení, aby sme sa zjednotili ako Slovensko a boli jednotní a neútočili na seba, ale na druhej strane stále útočia na novinárov, na tých dobrých novinárov investigatívcov. Nazývajú ich všelijako hanlivo a pomaly by ich postavili mimo zákona. Takže čo to má spoločné s demokraciou?“ opýtal sa.

Rodina Jána Kuciaka podľa neho čím ďalej, tým menej verí v spravodlivosť. „Hovorím, že prestávame veriť v spravodlivosť, lebo vidíme, čo sa deje, že si politici upravujú zákony, aj Trestný zákon, podľa toho, ako im to vyhovuje a že sa niektorí ľudia preto môžu cítiť, že sú niečo viac, že stoja nad zákonom a môžu si dovoliť čokoľvek. My ale veríme, že keď budeme držať spolu, že sa to zmení, že spravodlivosť zase raz zvíťazí, lebo nádej vždy zomiera posledná,“ skonštatoval Jozef Kuciak.

Foto: TASR – Dano Veselský

Zástupcovia novinárov prečítali vyhlásenie, v ktorom zdôraznili, že aj osem rokov po vražde novinára čoraz častejšie čelia trestným oznámeniam a žalobám. „Útoky sú jediný spôsob, ako vedia odvádzať pozornosť od faktov a zistení, ktoré my, novinári, prinášame,“ uviedla Beata Balogová z Denníka SME.

Kuciaka a Kušnírovú si pripomenuli aj v zahraničí, v Prahe vystúpila Vášáryová

Ôsme výročie vraždy slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej si v sobotu pripomenuli aj Slováci žijúci v zahraničí. Na Námestí Václava Havla pred Národným divadlom v Prahe sa ich zišlo niekoľko desiatok, informuje spravodajkyňa TASR.

Ľuďom sa prihovorila bývalá slovenská diplomatka, politička a herečka Magda Vášáryová, ktorá v ten deň rečnila aj na Staromestskom námestí v Prahe na akcii pripomínajúcej štvrté výročie začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.

Vraždu Kuciaka a Kušnírovej označila za mafiánsku. Poďakovala sa tým, ktorí si prišli pamiatku Kuciaka a Kušnírovej pripomenúť. „Vo vás je nádej, že nedopustíte, aby sme prepadli sitom konšpirácií, nenávisti, strachu a ľahostajnosti,“ podotkla s tým, že sama denne dostáva vyrážky smrťou.

Ani po ôsmych rokoch nie je koniec

Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. V prípade sú právoplatné tri rozsudky. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.

V prípade objednávky vraždy čelí obžalobe dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na Špecializovaný trestný súd.

