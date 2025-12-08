Ľudia sa smejú vianočnému stromčeku: Rozsvietili ho v obľúbenom meste a nastal šok. Má to dôvod

V mnohých mestách naprieč celým svetom sa rozsvietili nádherné vianočné stromčeky, ktoré dotvárajú ducha tohto obdobia. Okrem našich slovenských ich môžeme obdivovať aj v ďalších, ktoré máme len na skok, napríklad v Budapešti alebo vo Viedni. Vyzerá to tak, že jeden zo stromčekov v Londýne je trochu iný prípad.
V uplynulých dňoch zaplavili sociálne siete videá, v ktorých sa ľudia vysmievajú vzhľadu vianočného stromčeka, ktorý bol rozsvietený na obľúbenom Trafalgarskom námestí. Narazili sme napríklad na jedno, ktorého autorka priznala, že čakala hodinu a pol na to, aby tento moment videla, no nastalo sklamanie.
@danielahenriques_0 Could this be any more disappointing? 😅 We waited 1h30 on Trafalgar Square to see the Christmas tree lights switch on, expected a big spectacule, maybe some fireworks, but this is all we got 🤣 #christmasfail #grinchmas #london #christmaslights ♬ september on crack ft. a recorder (Earth, Wind & Fire – September) – frickin weeb
Ľudia zostali sklamaní
Keď sa stromček konečne rozsvietil, mnohých nepríjemne šokovalo rozloženie svetielok. Ak by ste si mysleli, že nimi bude posiaty celý dookola, nie je to tak. Niekto sa ich totiž rozhodol umiestniť vertikálne. „Môže byť toto ešte väčšie sklamanie?“ opýtala sa autorka videa, ktoré sa stalo okamžite virálnym a videlo ho už niekoľko miliónov ľudí. Mnohí sa dobre pobavili na jeho porovnaní s vyzdobeným slnečnicovým semienkom.
Ľudia začali v komentároch v húfoch pridávať pre porovnanie fotografie nádherne vyzdobených stromčekov z rôznych miest z celého sveta, objavila sa medzi nimi aj naša susedná Praha. Niekto dokonca pridal záber stromčeka pred Rockefellerovým centrom, o ktorom sa často hovorí ako o úplne najkrajšom na celom svete.
@monacoprivatechef Honestly can’t believe the minimum effort that this had taken 😂 #christmas #holidays #trafalgarsquare #fyp #christmasmarket ♬ original sound – Amelia 🤘🏽🤍
Má to svoj dôvod
Podobných videí kritizujúcich stromček v Londýne nájdete na TikToku oveľa viac. V popise ďalšieho z nich stojí ironická poznámka, že to má byť asi zlý vtip. Pravdou však je, že nie je. A nestalo sa prvýkrát, že stromček na tomto mieste vyzerá presne takto.
Viacerí vysvetlili, že ide o tradíciu, ktorá sa zachovala z čias druhej svetovej vojny – je to stromček darovaný Nórskom a ozdobený nórskym tradičným spôsobom. Ide o ich prejav vďaky za britskú podporu. A práve preto vyzerá, ako vyzerá. „Niektorí ľudia nechápu jeho význam,“ objavili sa reakcie, ktoré odsúdili túto vyostrenú kritiku pravdepodobne od ľudí, ktorí jednoducho nepoznajú históriu.
