Ľudia sa smejú vianočnému stromčeku: Rozsvietili ho v obľúbenom meste a nastal šok. Má to dôvod

Foto: Screen TikTok (danielahenriques_0) / (monacoprivatechef)

Zuzana Veslíková
Predstavte si tie husté stromčeky posiate drobnými svetielkami, ktoré sa nekonečne ligocú – tak toto nie je ten prípad.

V mnohých mestách naprieč celým svetom sa rozsvietili nádherné vianočné stromčeky, ktoré dotvárajú ducha tohto obdobia. Okrem našich slovenských ich môžeme obdivovať aj v ďalších, ktoré máme len na skok, napríklad v Budapešti alebo vo Viedni. Vyzerá to tak, že jeden zo stromčekov v Londýne je trochu iný prípad. 

V uplynulých dňoch zaplavili sociálne siete videá, v ktorých sa ľudia vysmievajú vzhľadu vianočného stromčeka, ktorý bol rozsvietený na obľúbenom Trafalgarskom námestí. Narazili sme napríklad na jedno, ktorého autorka priznala, že čakala hodinu a pol na to, aby tento moment videla, no nastalo sklamanie.

@danielahenriques_0 Could this be any more disappointing? 😅 We waited 1h30 on Trafalgar Square to see the Christmas tree lights switch on, expected a big spectacule, maybe some fireworks, but this is all we got 🤣 #christmasfail #grinchmas #london #christmaslights ♬ september on crack ft. a recorder (Earth, Wind & Fire – September) – frickin weeb

Ľudia zostali sklamaní

Keď sa stromček konečne rozsvietil, mnohých nepríjemne šokovalo rozloženie svetielok. Ak by ste si mysleli, že nimi bude posiaty celý dookola, nie je to tak. Niekto sa ich totiž rozhodol umiestniť vertikálne. „Môže byť toto ešte väčšie sklamanie?“ opýtala sa autorka videa, ktoré sa stalo okamžite virálnym a videlo ho už niekoľko miliónov ľudí. Mnohí sa dobre pobavili na jeho porovnaní s vyzdobeným slnečnicovým semienkom.

Ľudia začali v komentároch v húfoch pridávať pre porovnanie fotografie nádherne vyzdobených stromčekov z rôznych miest z celého sveta, objavila sa medzi nimi aj naša susedná Praha. Niekto dokonca pridal záber stromčeka pred Rockefellerovým centrom, o ktorom sa často hovorí ako o úplne najkrajšom na celom svete.

@monacoprivatechef Honestly can’t believe the minimum effort that this had taken 😂 #christmas #holidays #trafalgarsquare #fyp #christmasmarket ♬ original sound – Amelia 🤘🏽🤍

Má to svoj dôvod

Podobných videí kritizujúcich stromček v Londýne nájdete na TikToku oveľa viac. V popise ďalšieho z nich stojí ironická poznámka, že to má byť asi zlý vtip. Pravdou však je, že nie je. A nestalo sa prvýkrát, že stromček na tomto mieste vyzerá presne takto.

Viacerí vysvetlili, že ide o tradíciu, ktorá sa zachovala z čias druhej svetovej vojny – je to stromček darovaný Nórskom a ozdobený nórskym tradičným spôsobom. Ide o ich prejav vďaky za britskú podporu. A práve preto vyzerá, ako vyzerá. „Niektorí ľudia nechápu jeho význam,“ objavili sa reakcie, ktoré odsúdili túto vyostrenú kritiku pravdepodobne od ľudí, ktorí jednoducho nepoznajú históriu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Máme ho len na skok: Toto európske mesto je jednou z najkrajších zimných destinácií. Ponúka…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom ánoAnalytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne draháNajrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deňKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chybyKoučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatkyOtrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuťViktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuť
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieťNavštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac