Ľudia sa modlili, zrazu nastal obrovský výbuch: Explózia neďaleko školy zasiahla desiatky osôb

Viac než 50 ľudí utrpelo zranenia pri piatkovom výbuchu počas modlitieb v mešite, ktorá sa nachádza v blízkosti školy v indonézskej Jakarte, oznámila tamojšia polícia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Polícia vyšetruje príčinu výbuchu v hlavnom meste, povedal policajný šéf na tlačovej konferencii. K výbuchu došlo podľa neho v blízkosti budovy strednej školy. Na miesto incidentu privolali aj pyrotechnikov.
Desiatky zranených
„Z počiatočných informácií, ktoré sme dostali, vyplýva, že zasiahnutých je približne 54 osôb. Niektorí majú ľahšie zranenia, niektorí stredne ťažké a niektorých už prepustili (z nemocníc),“ uviedol. Orgány zriadili v dvoch nemocniciach stanovištia, aby príbuzným pomohli nájsť zranené obete výbuchu. Reuters s odvolaním sa na indonézske médiá informuje, že podľa záberov z miesta incidentu nie je mešita výrazne poškodená.
