Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek

Detské ambulancie v Malackách oznámili pacientom možnosť využitia ospravedlneniek pre žiakov v škole „dopredu“. Podpísané ospravedlnenky s pečiatkou lekára tak rodičia môžu nájsť v čakárni ambulancie. Svoje konanie pediatri obhajujú dlhodobým neriešením zhoršujúcej sa situácie.
Takúto možnosť propaguje napríklad ambulancia Medastar so sídlom v obciach Zohor a Kuchyňa (okr. Malacky) na svojej sociálnej sieti aj na webstránke. Tá funguje prakticky od roku 2016, novú metódu ospravedlneniek však predstavila len nedávno.
„Má Vaše dieťa len miernu odchýlku od zdravia, pre ktorú ho poslali zo školy domov? Aj Vy rodičia vidíte, že jeho stav nevyžaduje lekárske vyšetrenie alebo dokonca, že je schopné absolvovať výučbu? Potrebujete ospravedlnenku do školy,“ prihovára sa ambulancia Medastar na začiatku svojej správy, čím zároveň odôvodňuje svoj postup pri udeľovaní ospravedlneniek z výučby. „Pre takéto prípady sú ospravedlnenky pripravené v našich čakárňach,“ píše sa ďalej v ozname.
Ambulancia chce tým podľa svojho vyjadrenia ušetriť čas rodičov a ochrániť ich pred chorými deťmi. Zároveň sú presvedčení, že lekár nie je zodpovedný za plnenie školskej dochádzky.
Postup získania takejto úplnej platnej ospravedlnenky je pritom jednoduchý. Na vopred pripravenú ospravedlnenku stačí dopísať požadované údaje o žiakovi a čase jeho absencie v škole spolu s podpisom rodiča.
Takýto postup nie je pritom bežný, lekár ospravedlnenku spravidla vydáva až po skontrolovaní zdravotného stavu dieťaťa.
O vyjadrenie k netradičnému vydávaniu ospravedlneniek pre žiakov sme požiadali nielen samotnú ambulanciu, ale aj Lekársku komoru či rezorty školstva a zdravotníctva.
Nevyhovujúci systém aj vyťaženosť pediatrov
Hoci Medastar priznáva, že ich postup v oblasti vydávania ospravedlneniek môže byť vnímaný ako kontroverzný, viedlo ich k tomu viacero dôvodov. Ambulancia zdôrazňuje najmä nedostatok primárnych pediatrov, obzvlášť v okrese Malacky, kde pôsobí. Navyše sa k tomuto kroku neodhodlali náhle – predchádzalo mu opakované upozorňovanie na zle nastavený systém a snaha o diskusie a riešenia.
Systém ospravedlneniek na Slovensku je podľa ambulancie nevyhovujúci a zaťažujúci.
„Je úplne bežné, že v doobedňajších hodinách vyšetrujeme dieťa, ktoré bolo odoslané zo školy s odôvodnením, že kvôli aktuálnemu zdravotnému stavu nie je spôsobilé na zaradenie do kolektívu, napriek skutočnosti, že pár hodín predtým rodič stav dieťaťa zhodnotil opačne,“ vysvetlil pre interez pediater MUDr. Martin Salčík z ambulancie Medastar.
Často má pritom ísť o mierne príznaky, ktoré rodičia, prípadne starší žiaci, nevnímajú ako dôvod k vymeškaniu výučby či návštevy materskej školy. Podľa Salčíka je tak výsledkom to, že rodič musí ísť s dieťaťom do čakárne ambulancie a čakať medzi pacientmi napríklad so závažnejšími infekciami a absolvovať vyšetrenie iba pre získanie ospravedlnenky.
Pediatri sa tiež podľa neho často stretávajú so situáciami, kedy rodič dieťa do školy jednoducho nechce poslať, a to „z rôznych dôvodov“. Pre získanie ospravedlnenky tak napríklad uvádzajú ako hlavný dôvod časté hnačky, migrénu a rôzne iné bolesti, ktoré dieťa v skutočnosti ani nemá. V takýchto prípadoch však lekár väčšinou nenájde objektívne príznaky a ospravedlnenku pre dieťa vydá. „Výsledkom potreby vystavenia tohto potvrdenia je, že rodič klame, lekár realizuje zbytočné vyšetrenie, škola je uspokojená potvrdením a problém účelového vyhýbania sa školskej dochádzke zostáva neriešený,“ dodal.
Systém ospravedlneniek tak ambulancie neprimerane zaťažuje, na čo upozorňovali opakovane, avšak bez dostatočného riešenia.
„Na tieto problémy kontinuálne upozorňujeme a komunikujeme ich na rôznych úrovniach od jednotlivých pedagógov, školských zariadení až po ministerstvá školstva a zdravotníctva. Pýtame sa, prečo nemôže škola ospravedlniť absenciu na vyučovaní výbornému žiakovi s výbornou dochádzkou?
Na druhej strane, prečo školu uspokojí vystavené potvrdenie o chorobe, aj keď je zjavné, že ide o jeho zneužitie? Tvrdíme, že my pediatri nie sme zodpovední za to, či žiak plní povinnú školskú dochádzku, a že v prípade potreby sú na kontrolu určené iné inštitúcie,“ vysvetlil pediater s tým, že na svoje argumenty nedostali uspokojivú odpoveď. „Od roku 2016 bola moja ambulancia zahltená pacientmi, ktorých rodičia si uvedomovali, že ich dieťa potrebuje pokojový režim a voľnopredajné lieky, a nie je nutné lekárske vyšetrenie,“ doplnil Salčík.
Ako sám tvrdí, jeho ambulancia nikdy neodmietla dieťa vyšetriť, no doteraz nenašli iný spôsob, ako pediatrov odbremeniť od vyšetrení, ktoré sa vykonávajú len pre potrebu vystavenia ospravedlneniek.
Salčík tiež dodal, že sa zo strany rodičov v tomto postupe stretli iba s pozitívnymi ohlasmi.
Koniec vystavovania ospravedlneniek by mal viaceré pozitíva
Pediater upozornil na to, že aktuálny systém vystavovania ospravedlneniek má za dôsledok plytvanie zdrojov v zdravotníctve či znižovanie celkovej ekonomickej aktivity.
„Keby bolo vystavovanie ospravedlneniek do školy plošne ukončené, išlo by o ušetrenie značných zdrojov a Slovensko by sa v tomto viac priblížilo k mnohým vyspelejším krajinám, v ktorých sa lekárske potvrdenie o chorobe do školy nevyžaduje,“ tvrdí detský lekár.
Téma ospravedlneniek sa mu pritom zdá podružná a nerieši napríklad to, prečo sa deti v mnohých prípadoch snažia vyhýbať vyučovaniu. „Slovenské školstvo zápasí s problémami takého rozsahu, ktoré nevyrieši a ani nezhorší spôsob vystavovania ospravedlneniek, prípadne ukončenie ich vystavovania,“ dodáva.
Nie sú jediní
Podobný postup neuplatňuje iba detská ambulancia Medastar, ale napríklad aj „susedná“ Ambulancia MUDr. Tatiany Spevákovej v Malackách. Tam spomínaná pediatrička ponúka takisto vopred vyplnené ospravedlnenky.
„Od nového školského roku máme nové pravidlá ospravedlneniek. Rodičia o nich už iste počuli a nám lekárom sa pri predstave opätovného vypisovania ospravedlneniek pri rôznorodých udalostiach ježia chlpy na tele. Pravidlá sú také komplikované, že ich päť minút po prečítaní zabúdam a teda v praxi sa opäť deje to, čo sme očakávali – školy si budú pýtať ospravedlnenku po neprítomnosti žiaka každý jeden deň a, samozrejme, od nás,“ uviedla Speváková na sociálnej sieti.
Portál interez sa s ambulanciou skontaktoval, pediatrička Speváková nám vysvetlila v podstate podobné dôvody, ako uviedla ambulancia Medastar.
O postupe sa pediatrička tiež radila s právnikom. „Náš postup sme konzultovali s právnikom a považujeme ho za zosúladený s legislatívou. Legislatíva uvádza, že k absencii je potrebné potvrdenie od lekára. Nie je špecifikované, čo dané potvrdenie uvádza,“ uviedla s tým, že ich potvrdenie dokonca nevyžaduje ani podpis rodiča. „Je na ňom uvedené, že na základe informácií od rodiča, sa dieťa nemohlo zúčastniť vyučovania, a ja potvrdzujem, že rodič toto tvrdí,“ vysvetlila.
Rovnako ako pediater Salčík, aj ona tvrdí, že touto témou sa zaoberajú dlhodobo. „Štát nerieši záškoláctvo, zlé prostredie škôl, nízku kvalitu vzdelávania, nechuť pedagógov pracovať s deťmi a nechuť detí navštevovať školu. Zodpovednosť prehadzuje na nás. Ja som neštudovala ani pedagogiku, ani psychológiu a ani nie som sociálny pracovník (tých máme na Slovensku dosť). Necítim sa byť kompetentná riešiť záškoláctvo,“ tvrdí Speváková.
Podľa Spevákovej niektoré školy už poznajú „ich typ ospravedlneniek“ a začínajú ho neakceptovať. Od nás však žiadny iný typ ospravedlnenky nepríde, a preto odporúčam školám, aby sa v prípade podozrenia na závažné záškoláctvo na nás obrátili. Určite si nájdeme čas komunikovať o deťoch, ktoré sú naozaj ohrozené vo svojom sociálnom prostredí. Nevidím dôvod terorizovať deti, ktoré chcú chodiť do školy, majú dobré známky a vynechajú napríklad posledné dve hodiny pre očkovanie. Je to nezmyselná žabomyšia hra, ktorá zabáva spoločnosť, kým nám školstvo ďalej upadá,“ uzavrela lekárka.
V Malackách už v minulosti „protestovali“, ospravedlnenky odmietali vydávať úplne
Detskí lekári z Malaciek sa do pozornosti dostali už v roku 2022, kedy oznámili, že od septembra nebudú vypisovať ospravedlnenky pre žiakov do školy. Aj vtedy bola jedným z hlavných dôvodov vyťaženosť pre nedostatok lekárov.
Okrem toho im prekážala zbytočná a zaťažujúca administratíva, ktorá spolu s nadpočetným vydávaním ospravedlneniek nápor iba zhoršovala. V spojení s vtedy prebiehajúcou pandémiou boli podmienky pre lekárov mimoriadne náročné.
Keďže dlhú dobu volali po zmene v systéme a riešení viacerých nedostatkov v oblasti pediatrie, čo sa nedostavilo, rozhodli sa postaviť na odpor. Ministerstvu zdravotníctva, školstva aj samosprávnemu kraju adresovali list so žiadosťou o riešenia.
„Napriek dlhodobému havarijnému stavu primárnej pediatrie v našom okrese a volaniu o pomoc neprichádza žiadna relevantná zmena,“ napísali pediatri vtedy v liste.
Hoci sa situácia odvtedy mierne zlepšila, podľa pediatra Salčíka však stále nie je vyhovujúca. Alarmujúci je tiež fakt, že vo väčšine ambulancií v Malackách sú lekári v dôchodkovom veku.
Je to v rozpore so zákonom, upozorňuje lekárska komora
Na vydávanie takýchto vopred vyplnených ospravedlneniek sme sa pýtali aj Slovenskej lekárskej komory (SLK). Tá tvrdí, že konanie ambulancie je v tomto prípade proti slovenskej legislatíve.
„Takéto konanie je v rozpore so zákonom. Lekár má potvrdzovať konkrétny stav konkrétneho pacienta v konkrétnom čase,“ uviedol Prokop Slováček, manažér pre komunikáciu a médiá SLK.
Salčík však upozorňuje na právny nesúlad medzi vyhláškami ministerstiev. „Vystavovanie ospravedlneniek vyžaduje školský zákon a relevantné vyhlášky ministerstva školstva. Zákony týkajúce sa poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovania zdravotnej starostlivosti nám neukladajú povinnosť vystaviť ich. Aj na tento právny nesúlad sme upozorňovali,“ tvrdí pediater s tým, že ak by dostal príkaz zmeniť takýto postup, bude ho rešpektovať a hľadať iné riešenia.
Rezort zdravotníctva priznal, že téma vydávania ospravedlneniek je problematická
Pribúdajúce podnety a volania po zmene eviduje aj ministerstvo zdravotníctva, ktoré situáciu s vydávaním ospravedlneniek označilo za vážnu.
„Tému vydávania potvrdenia od lekára pri neprítomnosti žiaka na vzdelávacom procese rieši MZ SR spolu s hlavnou odborníčkou pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, ako oblasť vážnu a problematickú. Evidujeme podnety na úpravu legislatívy,“ vyjadrilo sa Ministerstvo zdravotníctva SR.
Ako príklad rezort zdravotníctva uviedol rokovania v okresoch Rimavská Sobota a Lučenec, kde stretli v rámci rokovania s odborníkmi pre prevenciu kriminality detí a mládeže Rady vlády SR. Výsledkom rokovania bol výstup, ktorý avizoval potrebu prerokovať vydávanie ospravedlneniek od lekára v prípade neprítomnosti žiaka.
Rezort sa tiež vyjadril k vyťaženosti a nedostatku pediatrov na Slovensku. Podľa jeho slov zaviedli viacero opatrení na stabilizáciu situácie v primárnej pediatrii. Jedným z nich je napríklad tzv. rezidentské štúdium, kde sa môžu prihlásiť absolventi medicíny. Takíto rezidenti môžu byť počas štúdia zamestnancami ambulancií pediatrov a tak doplniť chýbajúce miesta a odbremeniť vyťažených lekárov. Popri rezidentskom štúdiu pritom môžu ďalej študovať. „Aktuálne máme v rezidentskom programe v odbore všeobecné lekárstvo spolu zaradených 155 študentov a v pediatrii 98 študentov,“ doplnilo ministerstvo.
Pediatri tiež mohli požiadať o financie na zriaďovanie ambulancií v nedostatkových regiónoch (ako sú Malacky). Tie boli hradené z financií Plánu obnovy a odolnosti. Podľa ministerstva išlo o 10 miliónov eur, čo podporilo vznik 151 ambulancií.
K nadmernej byrokracii rezort uviedol, že aj v tejto oblasti záťaž znížil. „Znížili sme byrokratickú záťaž primárnych pediatrov – boli zrušené rôzne typy potvrdení. Posilňujeme kompetencie všeobecných lekárov a primárnych pediatrov; kompetencie sestier, praktických sestier – asistentov. Znižujeme administratívnu záťaž. Zaviedli sme pozíciu administratívneho pracovníka v ambulanciách, ktorý odbremení zdravotníkov,“ tvrdí MZ.
Rezort školstva nemal v úmysle spôsobiť zbytočnú administratívu
So zvýšenou záťažou môže súvisieť aj nedávne sprísnenie podmienok ospravedlneniek zo strany ministerstva školstva. To od septembra tohto roku vydalo nové usmernenie pri ospravedlňovaní žiakov základných a stredných škôl z výučby.
Usmernenie počíta s dvoma režimami ospravedlňovania žiakov bez potreby ospravedlnenky od lekára – voľnejší a prísnejší.
V prípade voľnejšieho režimu môže rodič ospravedlniť žiaka maximálne 5 dní po sebe a maximálne 15 dní za dva mesiace po sebe.
Prísnejší režim predstavuje možnosť ospravedlniť dieťa z výučby maximálne 5 dní po sebe a zároveň maximálne 15 dní za jeden školský polrok.
Výnimky napríklad počas šírení sezónnych ochorení v tomto neexistujú, preto sa pediatri môžu stretávať so stúpajúcim náporom v prípade vysokej chorobnosti detí.
To, či škola patrí do miernejšieho alebo prísnejšieho režimu, bude závisieť od tzv. referenčnej hodnoty v rámci vymeškaných hodín na jedného žiaka za rok. Aktuálne platí, že ak konkrétna škola nepresiahne počet vymeškaných hodín na žiaka v počte 250, od 15. marca školského roku môže prejsť do voľnejšieho režimu. V opačnom prípade musí uplatňovať prísnejší režim.
Ministerstvo školstva však podľa vlastných slov kládlo dôraz na to, aby takéto nové usmernenie neznamenalo pre lekárov ďalšie „administratívne peklo“.
„Po pandémii Covid-19 sa totiž počet absencií detí zvýšil o 30 percent. Deti nemajú šancu vzdelávať sa, ak do školy nechodia, preto ministerstvo školstva pristúpilo k sprísneniu podmienok. Je to jeden zo spôsobov, ako zamedziť prípadom predčasného ukončenia školskej dochádzky a zvýšiť šance detí na dokončenie štúdia a uplatnenie na trhu práce. Ministerstvo školstva pritom kládlo dôraz na to, aby toto opatrenie nespôsobovalo zbytočnú administratívnu záťaž detských lekárov,“ uviedol rezort školstva s tým, že usmernenie konzultovalo s hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR.
Salčík si však myslí, že takáto vyhláška predstavuje chaotický spôsob ospravedlňovania vymeškanej výučby, v ktorej sa nevyznajú ani oni sami, ani rodičia, či často ani učitelia. „A naše ambulancie sa znovu začínajú prepĺňať pacientmi, ktorí prichádzajú na vyšetrenie len preto, aby získali potvrdenie. Väčšina týchto pacientov je sprevádzaná rodičom, ktorý mohol byť v zamestnaní,“ vysvetlil.
