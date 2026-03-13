Ľudia sa báli vrátiť domov: Centrálnu časť Turecka zasiahlo zemetrasenie o sile 5,5

Centrálnu časť Turecka v piatok zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 5,5, informoval úrad pre zvládanie katastrof a núdzových situácií AFAD.
Otrasy síce vyhnali niektorých obyvateľov von zo svojich domovov, no žiadne škody hlásené neboli. Upozornili na to agentúry AP a AFP, píše TASR.
Žiadne incidenty
Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo v meste Niksar v Tokatskej provincii v hĺbke 6,4 kilometra, potvrdil AFAD. Podľa úradu k zemetraseniu došlo o 3.35 h miestneho času (1.35 h SEČ) a otrasy bolo cítiť v niekoľkých provinciách, avšak bez akýchkoľvek incidentov.
Spravodajský kanál Habertürk informoval, že napriek tomu čakali mnohí obyvatelia v autách alebo na uliciach, pretože sa báli vrátiť do svojich domovov. Guvernér Tokatskej provincie oznámil, že školy budú v regióne v piatok zatvorené.
Zemetrasenia sú v Turecku časté, pretože krajina leží na viacerých zlomových líniách, vysvetľujú AP a AFP.
Nahlásiť chybu v článku