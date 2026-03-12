Erdogan poslal Ficovi list: Chce, aby podporil zrušenie sankcií Európskej únie na Usmanova

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Fico dostal list.

O vyradenie rusko-uzbeckého oligarchu Ališera Usmanova zo sankčného zoznamu Európskej únie sa prostredníctvom Slovenska usiluje turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Uviedla to vo štvrtok stanica Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL) s tým, že mala možnosť nahliadnuť do listu podpísaného Erdoganom, ktorý slovenský premiér Robert Fico podľa nej rozposlal predstaviteľom členských štátov EÚ. Informuje o tom TASR.

Portál EUobserver v utorok s odvolaním sa na troch diplomatov EÚ napísal, že Slovensko pohrozilo zablokovaním predĺženia sankcií Únie voči viac než 2 600 ruským jednotlivcom a subjektom o ďalších šesť mesiacov. Ich platnosť má vypršať v nedeľu 15. marca. Podľa diplomatov SR podmieňuje súhlas s predĺžením sankcií vyradením oligarchov Ališera Usmanova a Michaila Fridmana zo sankčného zoznamu.

Fico podľa RFE/RL rozposlal členským štátom EÚ list od Erdogana datovaný 2. marca, v ktorom turecký prezident píše, že sankcie EÚ a USA uvalené na Rusko nebude obchádzať, ale „štátni príslušníci tretích krajín, na ktorých sa tieto sankcie vzťahujú, môžu tak mať určité ťažkosti vo vzťahoch s našou krajinou“. Ako „najdôležitejší príklad“ uviedol Usmanova a jeho rodinu.

Podľa Erdogana podnikal Usmanov transparentne a od ukončenia aktívnej podnikateľskej kariéry pred približne desiatimi rokmi sa venuje charitatívnej činnosti. „Podporoval kultúrne, humanitárne a športové projekty propagujúce otváranie sa stredoázijských krajín Západu a zároveň významne prispieval k posilňovaniu medziľudských väzieb,“ napísal Ficovi podľa RFE/RL turecký prezident.

Foto: TASR – Jakub Kotian

Čo chce dosiahnuť?

Usmanov patrí medzi najbohatších ľudí v Rusku. Podľa rebríčka Bloomberg Billionaires Index sa jeho majetok odhaduje na 18,8 miliardy dolárov. Zbohatol najmä v baníctve, oceliarstve, telekomunikačných a internetových spoločnostiach, ako aj v mediálnom a športovom sektore.

Erdogan tiež spomína list, ktorý pred niekoľkými rokmi v rovnakej veci poslal predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej a vtedajšiemu predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi spoločne s lídrami krajín Organizácie turkických štátov (Turecko, Azerbajdžan, Kazachstan, Kirgizsko a Uzbekistan).

Erdogan na záver v liste Ficovi údajne napísal, že „vzhľadom na úprimné úsilie pána Ališera Usmanova o plnú spoluprácu s inštitúciami EÚ, ako aj s ohľadom na humanitárne aspekty verím, že by vaša podpora pri jeho vyradení zo sankčného zoznamu EÚ a obnovení jeho porušených práv bola mimoriadne cenná“.

Pri zaradení Usmanova na európsky sankčný zoznam v roku 2022 EÚ uviedla, že má „obzvlášť úzke väzby na ruského prezidenta Vladimira Putina a je považovaný za jedného z mála, ktorým bola zverená správa finančných tokov“ Ruska. Úzke väzby má podľa EÚ aj na exprezidenta Dmitrija Medvedeva.

Foto: TASR/AP

Slovensko podporuje diskusie

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár na štvrtkovom zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti uviedol, že SR podporuje diskusie o vyradení Fridmana a Usmanova zo sankčného zoznamu EÚ. Rokovania však podľa šéfa slovenskej diplomacie zatiaľ nie sú ukončené. Zároveň odmietol jednoznačne odpovedať na otázku, či Slovensko iniciovalo debaty o vyradení dvoch spomenutých osôb.

Veľvyslanci členských štátov pri EÚ o predĺžení reštriktívnych opatrení rokovali v stredu, ďalšie zasadnutie je naplánované na piatok. Sankcie, ktoré sa obnovujú každých šesť mesiacov, prestanú platiť, ak sa členské štáty na ich predĺžení do 15. marca nedohodnú jednomyseľne. Európska únia ich uvalila na osoby a subjekty, ktoré podľa nej nesú zodpovednosť za narúšanie alebo ohrozovanie územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

Zdroje RFE/RL tvrdia, že za vyradenie Usmanova zo sankčného zoznamu je okrem Slovenska aj Maďarsko a zvyšných 25 krajín je „neoblomne“ proti. Erdoganov list podľa stanice nebol medzi európskymi diplomatmi prijatý dobre. „Mali by nám krajiny, ktoré ani neuplatňujú sankcie a pomáhajú s ich obchádzaním, hovoriť, koho by sme mali vyškrtnúť?“ spýtal sa jeden zo zdrojov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Európska únia navrhla misiu na kontrolu ropovodu Družba: Čaká na odpoveď Ukrajiny

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac