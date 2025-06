Ľudia s týmto titulom majú o 30 % vyšší plat: Zamestnávatelia zverejnili, aké vzdelanie si cenia, získať ho môžeš online

Firmy dnes čoraz viac preferujú uchádzačov, ktorí okrem vysokej školy investovali aj do tzv. profesijného vzdelania. Ide o prakticky orientované štúdium, ktoré ti dokáže zmeniť kariéru – bez toho, aby si musel meniť zamestnanie či denný režim. A navyše, môžeš ho absolvovať celé online.

Prečo dnes klasická vysoká škola nestačí

Na Slovensku má vysokoškolský diplom čoraz viac ľudí – no nie každý si z neho odnesie to, čo reálne potrebuje pre svoju kariéru. Podľa prieskumu iniciatívy To dá rozum až polovica vysokoškolákov počas štúdia neabsolvovala odbornú prax. Študenti pritom často uvádzajú, že sa cítia nedostatočne pripravení na realitu pracovného života.

Pracovný portál Profesia.sk uvádza, že firmy dnes hľadajú najmä tzv. mäkké zručnosti – schopnosť viesť tím, efektívne komunikovať, riešiť konflikty alebo kriticky myslieť. Z analýzy vyplýva, že „osem z desiatich inzerátov vyžadovalo mäkké zručnosti.“

Presne na tieto veci sa zameriava moderné postgraduálne vzdelávanie – nie výpočty a skriptá, ale praktické situácie z reálneho sveta.

Zamestnávatelia zverejnili, aké vzdelanie si najviac cenia

Podľa najnovšej správy Graduate Management Admission Council z roku 2024 majú absolventi programov MBA až o 30 % vyšší plat v porovnaní so svojím predchádzajúcim príjmom. Firmy oceňujú titul nielen ako znak odbornosti, ale aj ako dôkaz, že človek na sebe pracuje – dobrovoľne a systematicky.

Na Slovensku je len zopár inštitúcií, ktoré ponúkajú tieto tituly s dôrazom na prax – medzi ne patrí aj Vzdelávací inštitút Košice (VIKE), ktorý má v portfóliu viacero špecializovaných programov určených pre rôzne profesijné smery.

Titul môžeš získať aj popri práci VIKE ponúka profesijné postgraduálne štúdium, ktoré je navrhnuté pre ľudí v praxi: nemusíš dochádzať, študuješ online

získaš medzinárodne uznávaný titul

dostaneš nielen vzdelanie, ale aj praktické skúsenosti.

Vyber si program podľa toho, kde chceš rásť

Programy VIKE sú navrhnuté tak, aby reflektovali potreby reálneho trhu práce. Všetky sú dostupné online, v slovenčine a s dôrazom na praktickosť. Vybrať si môžeš podľa oblasti, v ktorej už pracuješ, alebo v ktorej sa chceš ďalej rozvíjať.

Biznis a manažment

Programy MBA a DBA sú zamerané na rozvoj líderských schopností, strategické myslenie, inovácie a podnikanie. Vhodné pre manažérov aj podnikateľov, ktorí chcú posunúť svoju kariéru na vyššiu úroveň.

Právo

Programy LL.M. a LL.D. predstavujú špecializované právne vzdelanie, ktoré ocenia nielen právnici, ale aj podnikatelia či verejní činitelia. Zamerané sú na praktické využitie práva v každodennej praxi.

Zdravotníctvo a verejné zdravie

Pre zdravotníckych manažérov a pracovníkov vo vedúcich funkciách sú určené programy MHA, DHA, MPH a DPH, ktoré spájajú medicínu, manažment a verejné zdravie.

Psychológia a koučing

Ak ťa zaujíma aplikovaná psychológia, soft skills alebo medziľudská komunikácia, ideálnou voľbou sú programy MSc. a DSc. Vhodné aj pre tých, ktorí sa venujú koučingu, HR alebo rozvoju ľudí.

Verejná správa

Špecializované programy MPA a DPA sú navrhnuté pre úradníkov, starostov, projektových manažérov a ďalších profesionálov pôsobiacich v štátnej či verejnej správe.

Environmentalistika

Programy zamerané na environmentálne výzvy MEM a DEM sa venujú témam ako ekológia lesa, environmentálne riziká, havárie a bezpečnosť, kriminalistika a kriminológia v environmentalistike.

Prečo práve košický inštitút?

VIKE sa odlišuje od klasických škôl tým, že kladie dôraz na praktickosť a reálne využiteľné vedomosti. Prednášajú skúsení odborníci z praxe, učivo je flexibilné a štúdium prispôsobené tvojmu času.

Ak si chceš porovnať jednotlivé programy, pozrieť si podrobnosti alebo zistiť, ako štúdium prebieha, všetky informácie nájdeš na oficiálnom webe: vikosice.sk alebo priamo v ich aktuálnom katalógu.

Investícia do seba je tá najlepšia

Ak máš pocit, že potrebuješ v kariére nový impulz, ale nechceš sa vrátiť do školskej lavice, riešenie existuje. Profesijné tituly ako MBA, LL.M., MPA či MSc. dnes nie sú len prestížou, ale aj praktickým nástrojom pre osobný a profesionálny rast. Vzdelávací inštitút Košice ti ich prinesie až domov.