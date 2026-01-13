Ľudia objavili tajné signály: Sú vo vytržení, veria, že značia návrat Harryho Stylesa na scénu

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Fanúšikovia veria, že po niekoľkoročnej pauze spevák konečne predstaví nový album.

Harry Styles v roku 2023 ukončil turné s názvom Love on Tour. Po ňom si doprial prestávku, no fanúšikovia sú netrpezliví. Veria, že objavili tajné signály, že sa opäť vráti na scénu s novou hudbou.

Koniec pauzy?

Ako informuje Mail Online, v pondelok si fanúšikovia s bystrým zrakom všimli niečo nezvyčajné. Považujú to za znamenie, že Harry Styles sa čoskoro vráti na scénu. Ide o záhadnú webovú stránku. Na webelongtogether.co nie je v súčasnosti v podstate nič okrem obrázka, ktorý zachytáva dav ľudí na koncerte. V spodnej časti obrazovky je názov spoločnosti Sony Music Entertainment, ktorá je Harryho nahrávacou spoločnosťou.

Fanúšikovia, ktorí klikli na banner, boli presmerovaní na telefónne číslo patriace kontaktu s názvom „HSHQ“ a mali poslať nasledujúcu správu: We belong together (v preklade patríme k sebe). Nás po kliknutí presmerovalo na web, ktorý po odsúhlasení otvoril aplikáciu Whatsapp aj s vopred napísanou správou. Následne od nás aplikácia žiadala zadanie osobných údajov.

Screen: We belong together

Záhadné plagáty

Čo sa týka frázy We belong together, Harry Styles zverejnil koncom minulého roka video, v ktorom hral inštrumentálnu verziu svojej piesne Forever, Forever na svojom poslednom koncerte Love On Tour v Taliansku. Klip končí nápisom „We beong together“, ktorý sa objavil na obrazovke.

Fanúšikovia tiež postrehli zmenu na oficiálnej stránke speváka. Je na nej šípka smerujúca k odkazu „Sign up“. Ak na ňu kliknete, žiada vašu mailovú adresu. V uplynulých týždňoch fanúšikovia po celom svete natrafili aj na plagáty s nápisom „We belong together“. Objavili sa v mestách ako Rím, Manchester či São Paulo.

Foto: interez.sk

Tajný projekt

Samozrejme, ošiaľ na seba nenechal dlho čakať, ľudia jasne dali najavo, že sa nevedia dočkať momentu, keď spevák ohlási nový album. Jeden z fanúšikov sa vyjadril, že Harry Styles prichádza, aby ľudí opäť spojil vtedy, keď to svet najviac potrebuje.

Už pred časom sa Mail Online podarilo odhaliť, že spevák sa vrátil do nahrávacieho štúdia, no svoju prácu držal v prísnej tajnosti. Má však údajne ísť o projekt zatiaľ najviac nabitý emóciami.

