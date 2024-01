Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod

Predstavte si, že by vám bankomat vďaka chybe vydal viac peňazí, ako v skutočnosti máte na účte. Ako by ste sa zachovali? Čašník sa vďaka chybe v bankomate stal milionárom, no jeho svedomie to neunieslo a napokon sa udal sám.

Dan Saunders bol čašníkom a v roku 2011 si žil svoj život tak ako milióny ľudí po celom svete. Chodil do práce, po práci sa zas rád zabával so svojimi priateľmi. Jedného večera sa mu počas popíjania s kamarátmi v austrálskom meste Wangaratta minuli peniaze a rozhodol sa, že si odskočí nejaké vybrať do neďalekého bankomatu, informuje portál Vice.

Dan Saunders was out drinking in his hometown of Wangaratta, Australia, three hours north of Melbourne, when he stumbled upon an interesting bank glitch.

He’d left the bar to get cash and discovered an ATM that was allowing him to withdraw way beyond his balance. And after a bit… pic.twitter.com/pjN0ybH6i1

— Fascinating (@fasc1nate) November 9, 2023