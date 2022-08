Navštevuje terapiu, uvažuje o deťoch a oddýchne si pri Love Islande: Harry Styles sa rozhovoril o svojom súkromí

Spevák Harry Styles sa stal tvárou obálky Rolling Stone vo všetkých 14 vydaniach od Veľkej Británie po Kóreu, čím sa stal prvým umelcom vôbec, ktorému sa to podarilo. Magazínu poskytol unikátny rozhovor, ktorý dostal pútavý titulok – „Ako sa Harry Styles stal najžiadanejším mužom sveta?“. Rozrozprával sa v ňom aj o svojom súkromí, sexualite, práci herca či vzťahu s Oliviou Wilde.

Hlavnú fanúšikovskú základňu Harryho Stylesa tvorili dievčatá a gayovia. To sa ale začalo meniť po vydaní jeho nového albumu Harry’s House, ktorým pritiahol aj mužské publikum. „Zdá sa mi to zvláštne, pretože jeho cieľovkou nie sú muži,“ vysvetlil spevák.

Ako uvádza POPline, Harry Styles pre Rolling Stone otvoril tému terapie, ktorú navštevuje už dva roky a zaradil ju medzi svoju pravidelnú rutinu. „Starám sa o svoje telo, tak prečo by som sa nemal starať o svoju myseľ?“

“Our @Harry_Styles cover is our first global cover! All 14 editions of Rolling Stone from the UK to Korea featured the global pop star. Photographs by Amanda Fordyce.” — Joe Hutchinston, @RollingStone Creative Director via Instagram pic.twitter.com/EhNUYmKMkc

