Na trhu bol takmer 30 rokov, predajne má po celom Slovensku: Známy výrobca nábytku sa sám poslal do konkurzu, má veľké dlhy

V posledných týždňoch sa v médiách objavili správy, podľa ktorých má problémy jeden z najväčších domácich výrobcov nábytku Decodom. To, že tomuto odvetviu doba nepraje a svoju rolu dozaista hrá aj silná konkurencia, dokazuje tiež situácia ďalšej slovenskej nábytkárskej firmy. Trenčianska Beta sa do konkurzu poslala sama, informuje o tom Denník N.

Spoločnosť, ktorá sa venuje predovšetkým výrobe postelí a sedačiek na mieru, je známa mnohým Slovákom. Svoje predajne totiž má v Bratislave, Trenčíne, Nitre, Zvolene, Košiciach a Skalici. Na trhu pôsobí už 29 rokov, no svojho okrúhleho jubilea sa zrejme nedočká. Podľa najnovších informácií sa sama poslala do konkurzu.

„Trenčiansky okresný súd začiatkom apríla už rozbehol v podniku aj konkurzné konanie. V ňom sudca určí, či firma môže ísť do konkurzu, no nakoľko oň žiada samotný dlžník, nemalo by už proces nič zastaviť,“ píše Denník N.

Budúcnosť je otázna

V čase najväčšej slávy mala Beta približne 70 zamestnancov, v súčasnosti vo firme pracujú zhruba štyri desiatky ľudí. Samotný konkurz síce nemusí nutne znamenať, že spoločnosť s výrobou skončí, no pokračovať môže iba pod novým majiteľom. Keďže má veľké dlhy, veriteľov by malo aspoň čiastočne uspokojiť rozpredávanie jej majetku. Beta mala problémy už v minulosti, no dokázala sa z nich vyhrabať. Súčasná situácia však je už zrejme nad jej sily.

Podľa dostupných informácií spoločnosť na odvodoch dlží okolo 760-tisíc eur, na daniach ďalších 615-tisíc. V zisku bola naposledy v roku 2018. Ďalšie otázniky vyvolávajú aj uskutočnené objednávky a zálohy, ktoré boli zložené v nedávnom období. Nateraz nie je jasné, či bude firma vo výrobe pokračovať aj počas konkurzu a na otázky médií majiteľ zatiaľ nereagoval.