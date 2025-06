Ľudia hromžia: Táto potravina je ako maslo či vajcia, jej cena raketovo rastie. Za všetko môže počasie

Včelí med dlhodobo patrí medzi obľúbené potraviny Slovákov a tí sú tak preto na jeho cenové výkyvy mimoriadne alergickí. Ten rok sa však zrejme výraznému zdražovaniu nevyhneme a môže za to najmä zlé počasie.

Máj bol podľa včelárov príliš studený a ani s letom to nevyzerá veľmi dobre. Odraziť by sa to mohlo najmä na cenách niektorých druhov poctivého slovenského medu, píšu TVNoviny. Včelári navyše prišli aj o približne tretinu včelstva, pretože slabá zima priala rozmnožovaniu parazitujúceho klieštika.

Jedno euro a viac

Tento rok to preto podľa včelárov nevyzerá vôbec dobre a ceny zrejme pôjdu nahor. Tie by mohli stúpnuť o euro alebo aj viac na fľašu tohto nektáru. Týkať by sa to však zrejme až tak nemalo supermarketov, ale skôr iných predajcov, hovoria včelári.