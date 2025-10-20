Ľudia boli zúfalí, viac ako tri hodiny nič nešlo: Svet zažil ďalší obrovský výpadok, takéto je vysvetlenie

Ilustračná foto: Pexels

Roland Brožkovič
TASR
Prevádzka niektorých internetových služieb naďalej riadne nefunguje.

Tri hodiny trvalo technikom najväčšej cloud computingovej služby na svete Amazon Web Services (AWS) odstrániť poruchu, ktorá v pondelok spôsobila nefunkčnosť mnohých internetových stránok a aplikácií používaných miliónmi ľudí vrátane Amazon Prime, Perplexity, Fortnite, Alexa, Snapchat či Duolingo. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.

Poruchu sa AWS podarilo do veľkej miery odstrániť do 12.35 SELČ. Prevádzka niektorých internetových služieb založená na AWS však podľa AFP naďalej riadne nefunguje. Televízia BBC vysvetlila, že niektoré služby teraz majú problém spracovať nahromadený nával požiadaviek.

Ako uviedla služba AWS, problém vznikol v kľúčovej infraštruktúre spoločnosti v regióne US-East-1 v americkom štáte Virgínia. Výsledkom bolo, že nefungovali viaceré streamingové platformy vrátane Hulu a Disney+, ale ani aplikácia na posielanie textových správ Signal či web leteckej spoločnosti Delta Air Lines. V Európe výpadok postihol niekoľkých mobilných operátorov, niektoré britské banky, aplikáciu na posielanie správ WhatsApp alebo zoznamku Tinder.

Zraniteľné technológie

BBC pripomína, že v uplynulých rokoch došlo k niekoľkým podobným veľkým výpadkom. Spoločným menovateľom týchto incidentov je to, že technické zázemie mnohých webových sídel či aplikácií zabezpečuje jeden cloudový operátor, čo má potom ďalekosiahle následky.

Ilustračná foto: Unsplash

V júli 2024 sa chybný kód v softvéri kybernetickej bezpečnosti CrowdStrike automaticky nainštaloval do počítačových systémov. Z prevádzky to vyradilo 8,5 milióna počítačov po celom svete a narušilo prevádzku verejných služieb, nemocníc, bánk, médií či leteckých spoločností. Škody po celom svete dosiahli výšku desať miliárd dolárov.

V októbri 2021 spôsobila „konfiguračná chyba“ na takmer šesť hodín výpadok Facebooku, Instagramu a WhatsAppu. Problémy však mali aj ďalšie stránky vrátane X, hoci neboli priamo zasiahnuté, avšak preťažil ich prudký nárast požiadaviek od používateľov spomínaných konkurenčných služieb.

V júni 2021 na približne hodinu spadli stránky Amazon, Reddit, Twitch, GitHub, Shopify či Spotify. Problém bol tiež u cloud computingovej služby, tentoraz Fastly. V decembri 2020 zas na približne hodinu a pol vypadli služby spoločnosti Google.

