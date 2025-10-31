Ľudí vydesil: Jedinečný záber je „prvý svojho druhu na svete“. Podarilo sa natočiť zviera, ktoré nikto predtým nevidel

Rys španielsky (Lynx pardinus), kedysi zaradený medzi druhy na pokraji vyhynutia, sa vďaka dlhoročnému úsiliu postupne vracia do prírody. Ako opísalo španielske Ministerstvo pre ekologickú transformáciu a demografické výzvy (MITECO), za rok 2024 sa mala jeho populácia zvýšiť o 18,8 % a počet jedincov sa vyšplhal na číslo 2 400, vrátane 470 samíc. Tým sa druh preklasifikoval z ohrozeného na zraniteľného.
Ojedinelý záber tohto druhu sa teraz podarilo zachytiť amatérskemu fotografovi prírody Ángelovi Hidalgovi.
„Biely duch stredomorského lesa,“ napísal k snímke z 22. októbra, ktorú miestne médiá označili za „bezprecedentnú“ a za „prvý takýto záber na našej planéte“. Ako informuje Euronews, pochádza z horskej oblasti Jaén na juhu Španielska.
Mýtický strážca lesa sa objavil po týždňoch úsilia
Fotograf v popise k príspevku priznal, že za týmto okamihom stálo dlhé obdobie trpezlivého pozorovania: „Keď som medzi snímkami z jednej kamery zbadal niečo, čomu sa nedalo uveriť, zasvätil som tomu všetok svoj čas. Chcel som ho vidieť naživo. Plynuli dni, týždne, dokonca aj mesiace, stále som sa márne snažil – až jedno ráno, po daždivej noci, sa v diaľke objavil biely tvar, akoby sám žiaril.“
Ako opísal pre National Geographic, biele zviera uvidel na vlastné oči, a práve v tej chvíli vznikol záber, ktorý obletel svet.
Podľa Euronews môže zviera na fotografii trpieť leucizmom – genetickou mutáciou pripomínajúcou albinizmus, ktorá spôsobuje stratu pigmentácie a chýbajúce typické zlatohnedé sfarbenie srsti. S touto mutáciou ho skloňujú mnohé médiá, teóriu však vyvracia National Geographic: „Dôvod pre sfarbenie tohto zvieraťa zostáva neznámy, experti však albinizmus či leucizmus vylúčili.“
A photographer in southern Spain captured what is believed to be the first-ever white Iberian lynx, a leucistic big cat so rare it seems almost mythical. Already one of the world’s rarest cats, the Iberian lynx was pulled back from the brink of extinction after its population… pic.twitter.com/rLQrMfbCNq
— Breaking911 (@Breaking911) October 29, 2025
Záber vyvolal veľkú odozvu aj medzi verejnosťou. Ako uvádza Unilad, niektorí ľudia priznali, že pri pohľade na rysa, ktorému chýba farba, pocítili dokonca zvláštnu obavu. V komentároch ho prirovnávajú k mýtickým tvorom či k Pokémonovi Mewtwo. Tvrdia, že zviera je „odkazom, ktorý nám posiela príroda“. Jeden z používateľov napísal: „To je starý, STARÝ staroveký strážca. Pozrite sa na tie oči – cítite to? Zimomriavky.“
Záber pochádza z voľnej prírody, čo potvrdzuje absencia sledovacieho obojku. Presnú lokalitu fotograf z pochopiteľných dôvodov nezverejnil. Hoci rys španielsky už nie je ohrozený, stále figuruje na zozname Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN) ako zraniteľný druh.
