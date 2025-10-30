Spustili kameru do najväčších hlbín oceánu a našli čosi šialené: Takmer 30-tisíc jedincov, nič také sme doposiaľ nevideli

Ilustračná foto: NOAA Photo Library, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Pôsobivá expedícia s príznačným názvom Ohnivý kruh sa ponorila do hĺbok, aké si bežný človek ani nedokáže predstaviť.

Ponorky s posádkou počas expedície zdokumentovali výskyt takmer 30-tisíc organizmov. Objektom ich záujmu bola hadálna zóna: najhlbšia časť oceánu v hĺbkach od 6 939 až po 9 775 metrov pod hladinou mora. Výskum prebiehal v troch japonských priekopách: Japonskej, Rjúkjú a Izu-Ogasawarskej (známej tiež ako Boninskej).

„Ide o jeden z najpodrobnejších in situ (výskum prebiehajúci priamo v prirodzenom prostredí) výskumov biodiverzity a biotopov v hadálnej zóne,“ vysvetlila pre IFLScience hlavná autorka štúdie Denise Swanbornová.

Portál označil výskum, publikovaný v prestížnom časopise Journal of Biogeography, za bezprecedentný. A výsledky mu dávajú za pravdu.

Sme medzi prvými ľuďmi, ktorí tieto miesta videli

Swanbornová pripomenula, že väčšina dnešných poznatkov o živote v hlbokom oceáne pochádza zo stacionárnych pristávacích modulov alebo vlečných sietí. Takéto metódy však podľa nej sťažujú pochopenie toho, ako organizmy skutočne žijú vo svojich prirodzených prostrediach a aké faktory ovplyvňujú ich rozšírenie.

Vďaka jedinečným záberom sa vedcom podarilo prepojiť výskyt druhov s rozsiahlymi faktormi – od hĺbky a prísunu živín až po jemné rozdiely, napríklad v štruktúre terénu.

Medzi najpozoruhodnejšie objavy patrila rozsiahla „lúka“ krinoidov (ľaliovky) v hĺbke 9 100 metrov, kŕdle hlbokomorských tvorov rodu Elpidia (hlbokomorské uhorky) v hĺbke 7 500 metrov a okrídlené ryby rodu Pseudoliparis v hĺbke 7 300 metrov.

„Z vedeckého hľadiska bolo prezeranie záberov z ponorov mimoriadne vzrušujúce,“ hovorí Swanbornová. „Či už ste vedcom vo vnútri ponorky, alebo členom tímu na palube, nič sa nevyrovná vedomiu, že patríte k prvým ľuďom, ktorí tieto miesta videli.“

Dodáva, že možnosť pracovať s videozáznamami z hadálnych hĺbok bola výnimočná: „Takéto údaje sú stále neuveriteľne vzácne a zábery zo šiestich ponorov v troch rôznych priekopách nám poskytli jedinečnú šancu porovnať tieto extrémne prostredia.“

A pre nás ostatných je to len ďalšia fascinujúca pripomienka, že hlboký oceán prekypuje životom – hoci úplne iným, než aký poznáme.

