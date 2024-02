Očný klam, ktorému podľahol celý svet, dokonca aj vy: Čučoriedky v skutočnosti vôbec nie sú modré

Bude to zrejme znieť zvláštne, ale vedci sa dlhé roky pokúšali zistiť, prečo sú čučoriedky modré. Ich výskum napokon došiel k záveru, ktorý vás prekvapí. Vyzerá to totiž tak, že tieto chutné bobuľky nás, zdá sa, celú existenciu ľudstva, šikovne klamali. V skutočnosti totiž vôbec nie sú modré.

Záver dlhoročného výskumu vedcov z Bristolskej univerzity je viac než prekvapivý. Čučoriedky totiž v skutočnosti nie sú modré, ale tmavočervené. V skutočnosti sa nám ako modré javia pre náš mozog, ktorý nám tmavočervenú farbu čučoriedok takto interpretuje. O zisteniach informovalo viacero vedeckých webov, napríklad aj EurekAlert.

Dôvodom celej záhady skutočnej farby čučoriedok sú antokyány, teda vodou rozpustné pigmenty vo vakuolách niektorých buniek, čo si na začiatku vedci dokonca aj mysleli. Je totiž známym faktom, že keď zdanlivo modré čučoriedky rozpučíme, nevidíme modrú, ale práve tmavočervenú farbu. Vedci ale nevedeli prísť na to, prečo je to tak a čo tento rozdiel spôsobuje.

Za všetko môže náš mozog

Podrobným výskumom tak tím prišiel na to, že je to práve náš mozog, ktorý nám farbu čučoriedok interpretuje ako modrú a vplývať na to majú voskovité, veľmi jemné štruktúry ovocia.

Ide o epidermálne vosky, ktoré slúžia ako ochranný povlak a čučoriedky majú chrániť pred vodou a ďalšími nebezpečenstvami. Práve tieto zložky dokážu rozptýliť modré a UV svetlo, vďaka čomu náš mozog farbu čučoriedok vníma ako modrú.

Vedci teraz veria, že vďaka tomuto objavu sa im podarí vynájsť nový spôsob vytvárania farieb, ktoré budú vyzerať inak, ako sa na prvý pohľad javia.