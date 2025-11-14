Lucia Mokráňová a smutná pravda o svadbe. Čakala zásnuby, no partner to vôbec nemal v pláne

Lucia Mokráňová má za sebou náročné obdobie poznačené zdravotnými problémami v rodine, ktoré podľa jej vlastných slov zmenili mnohé priority.
Sympatická influencerka dnes otvorene priznáva, že jej vysnívaná svadba sa ocitla na úplnom okraji priorít. Po sérii zdravotných komplikácií, ktoré postihli ju, jej partnera Martina aj malú Talinku, podľa informácií, ktoré pre TV Markíza odhalila, prišlo k výraznému prehodnoteniu ich spoločných plánov. A hoci spolu tvoria zohratý pár už sedem rokov, zdá sa, že svadobné zvony pre nich nateraz utíchli.
Svadba už nie je prioritou
Mokráňová priznala, že dlhé roky rátala s tým, že raz pred oltár predsa len pôjde. Realita však napokon vyzerá inak a hviezda Farmy otvorene hovorí o tom, že svadbu s partnerom neplánujú. „Áno, je to pravda, že svadbu nechystáme, pretože aj po tých zdravotných ťažkostiach, čo sme mali, tak vlastne sme si uvedomili, že tým, že spolu budeme sedem rokov, tak tá svadba, nehovorím, že nie je podstatná, ale nie je to priorita,“ povedala.
Dodala aj, že síce ju táto myšlienka zo začiatku bolela, no postupne sa s ňou naučila žiť. „Tým, že sme spolu už tak nejak zohratí, tak to neplánujeme. Musím povedať, že som sa s tým musela trošku zmieriť a prijať, že svadba nebude. Ale teraz si hovorím, že ak sa to niekedy stane, tak to už možno nebude také, ako som si to naplánovala. Veľké princeznovské šaty, to už je dávno za mnou. Zatiaľ je to tak, že sa o tom nebavíme a asi nebude,“ dodala Mokráňová.
