Lietadlo zrazu zmizlo z radarov a už ho nikdy nikto nevidel: Pátranie po stratenom lete MH 370 opäť obnovia

Námorná spoločnosť Ocean Infinity obnovila pátranie po zmiznutom lete MH370 spoločnosti Malaysia Airlines. Oznámil to v utorok malajzijský minister dopravy Anthony Loke, informuje TASR podľa agentúry AFP.

Loke povedal, že podrobnosti zmluvy medzi Malajziou a zmienenou firmou, ako aj dĺžka obnoveného pátrania, sa ešte dolaďujú. Uvítal však „proaktivitu spoločnosti Ocean Infinity nasadzovať svoje lode“ do pátrania po lietadle, ktoré sa stratilo už pred takmer 11 rokmi. Nespresnil, kedy firma s pátracou akciou začala.

Zmizlo 239 ľudí

Lietadlo Boeing 777 s 239 pasažiermi na palube zmizlo z radarov 8. marca 2014, a to počas letu z malajzijskej metropoly Kuala Lumpur do Pekingu. Úrady okamžite spustili pátranie, no napriek najrozsiahlejšej pátracej akcii v dejinách sa stroj nepodarilo nájsť.

Prvá rozsiahla pátracia operácia sa uskutočnila pod vedením Austrálie na ploche 120 000 štvorcových kilometrov v Indickom oceáne. Našlo sa však len malé množstvo trosiek a pátranie bolo pozastavené v januári 2017, po takmer troch rokoch. Úspešné nebolo v roku 2018 ani ďalšie pátranie zmienenej firmy Ocean Infinity.

Malajzijská vláda už v decembri oznámila, že súhlasila s obnovením pátrania. Spoločnosť Ocean Infinity, ktorá sídli v Británii aj v Spojených štátoch, ju totiž presvedčila o svojej „pripravenosti“. Loke vtedy tvrdil, že obnovené pátranie bolo dohodnuté na 18 mesiacov, pričom Malajzia by v prípade nájdenia vraku zaplatila spoločnosti 70 miliónov dolárov.

Okolo zmiznutia lietadla už vzniklo množstvo viac či menej pravdepodobných teórií vrátane špekulácie, že lietadlo uniesol jeden z jeho pilotov. Záverečná správa o nehode vydaná v roku 2018 poukázala na zlyhania letovej kontroly a uviedla, že kurz lietadla bol upravený manuálne. Presný popis udalostí vedúcich k zmiznutiu lietadla však známy nie je.